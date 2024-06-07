В Бердюжье подсчитывают ущерб от страшного смерча

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Мэр провел заседание комиссии по ликвидации последствий смерча. Пострадавших в результате аномального природного явления нет.
«С членами комиссии разработали план мероприятий по ликвидации последствий стихии. Пострадавших нет, но вот ущерб от урагана жителям причинен серьезный. Ураганный ветер нанёс повреждения электрическим сетям, последствия устраняются. Всем хозяевам пострадавших домовладений будет оказана материальная помощь», — сказал Хуснулин.
Как сообщает администрация муниципалитета, в селе пострадали дома, расположенные на улицах: Калинина, Чкалова, Маяковского. Ущерб, причиненный стихией, еще предстоит подсчитать.
Чтобы получить материальную компенсацию, необходимо обратиться по адресу: село Бердюжье ул. Кирова д. 18.
Ранее «Наш город» публиковал видео смерча, который прошел по Бердюжью.