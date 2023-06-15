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Posted 15 июня, 13:07

Published 15 июня, 13:07

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

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РЖД и Росреестр заключают партнерство для развития цифровых сервисов

15 июня 2023, 13:07
В рамках Петербургского международного экономического форума было объявлено о партнерстве между ОАО «РЖД» и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации (Росреестр) в целях совместного развития цифровых сервисов.

Генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и руководитель Росреестра Олег Скуфинский подписали соглашение, направленное на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Согласно подписанному документу, Росреестр предоставит методическую помощь ОАО «РЖД» в вопросах государственного осуществления кадастрового учета и государственной регистрации прав, касающихся объектов железнодорожного транспорта. В свою очередь, железнодорожный холдинг получит возможность использовать цифровые сервисы Росреестра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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