Тюменский арбитраж: битвы с надзирателями, японский контрафакт и обман в «Кристалле»

Однако собственник популярных сетей магазинов АО «Новая Мода» не согласился с выводами Роспотребнадзора и счел их необоснованными из-за чего обратился в суд, чтобы отменить постановление. Однако с первого раза назначить заседание не удалось — «Новая мода» неправильно оформила документы, а потому пришлось оформлять иск заново. Сейчас компания предоставляет дополнительные материалы к делу, пока заседание на котором определят законность штрафа еще не назначено.