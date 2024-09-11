Тюменский арбитраж: битвы с надзирателями, японский контрафакт и обман в «Кристалле»

Posted 11 сентября, 07:47
Published 11 сентября, 07:47
Modified 11 сентября, 07:49
Updated 11 сентября, 07:49
Надзорные органы продолжают проводить проверки, однако не все согласны с их результатами. Так администрация Тюмени сочла предписание МЧС России по Тюменской области невозможным для исполнения, из-за чего пришлось обращаться в арбитражный суд.
Сотрудники МЧС после проверки обязали власти установить источники наружного противопожарного водоснабжения. По закону, если в указанный срок нарушение не будет устранено, то администрации грозит крупный административный штраф. В своем иске администрация заявляет, что надзорным органом обозначены сроки, уложиться которые практически невозможно, а потому у суда просят обязать сотрудников МЧС сдвинуть сроки и признать предписание незаконным.
Кроме того, в Арбитражный суд Тюменской области обратилось ООО «Абсолют-Агро» с заявлением к Управлению Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. Общество также просит признать недействительным предписание надзорного ведомства.
Россельхознадзор обнаружил нарушение требований ветеринарного законодательства и выписал соответствующее предписание. Однако «Абсолют-Агро» считает его необоснованным. и через суд пытается добиться отмены этого решения.
Итоговые заседания по этим делам пройдут во второй половине сентября.
В Арбитражный суд Тюменской области обратилась японская компания Sysmex Corporation с претензией к местному предпринимателю Дмитрию Булдакову. Японцы считают что бизнесмен незаконно использует их товарный знак, маркируя им контрафактную продукцию. К слову, Sysmex Corporation производит медицинское оборудование для диагностики, расходные материалы и диагностические инструменты.
Японская компания требует запретить предпринимателю незаконное использование своих товарных знаков, а также изъять из оборота и уничтожить товары Булдакова, маркированные товарными знаками Sysmex Corporation.
Отметим, что тюменский предприниматель часто участвует в госзакупках и поставляет товары в больницы страны. Так на 13,7 млн рублей он поставлял медицинские изделия в Белгородскую областную больницу Святителя Иосафа, на 12,4 млн он поставил расходных материалов для исследований в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии России.
Спор японское компании и местного предпринимателя рассмотрят в местном суде в октябре.
Еще одно надзорное мероприятие, проведенное Роспотребнадзором, выявило нарушение в ряде магазином, расположенных в ТРЦ «Кристалл». В частности речь идет о филиалах МAAG, ECRU, DUB и VILET, сети этих магазинов заменили те, что ушли из России.
Проверяющие обнаружили, что покупателей вводят в заблуждение, описывая свойства товара при его продаже, а значит магазины нарушают КоАП РФ и должны выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
Однако собственник популярных сетей магазинов АО «Новая Мода» не согласился с выводами Роспотребнадзора и счел их необоснованными из-за чего обратился в суд, чтобы отменить постановление. Однако с первого раза назначить заседание не удалось — «Новая мода» неправильно оформила документы, а потому пришлось оформлять иск заново. Сейчас компания предоставляет дополнительные материалы к делу, пока заседание на котором определят законность штрафа еще не назначено.
Еще в середине лета Арбитражный суд Тюменской области привлек к ответственности ООО «Вконтакте» за недобросовестную рекламу по заявлению антимонопольной службы. Было установлено, что платформа, на которой размещается реклама, все же несет ответственность за распространяемые материалы. Однако представители «Вконтакте» сдаваться не планировали и потому подали апелляцию. Но суд в отмене былого решения отказал.
«По результатам рассмотрения заявления суд отказал в удовлетворении требования общества, придя к выводу об обоснованности решения антимонопольного органа о том, что рассматриваемая в деле информация является рекламой, размещенной с нарушением законодательства», — сообщают в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Известно, что «Вконтакте» продолжают отстаивать свою позицию — они обратились в 8-й кассационный суд, чтобы отменить решение о признании платформы виновной в распространении сомнительной рекламы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что участникам клуба закаливания и зимнего плавания в Тюмени запретили использовать озеро Кривое. Зимой моржи рискуют остаться без водоема.