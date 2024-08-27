Будет сидеть. Верховный суд отказал убийце Насти Муравьевой в обжаловании приговора

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Как рассказали юристы, подать апелляцию Бережной пытался, утверждая, что его пытали и выбивали признательные показания. От этой позиции он не отказался даже после того, как отправился в колонию на пожизненный срок.
Дело тянулось больше двух лет, за это время убийца Насти успел посудиться с журналистами, сообщить, что его оклеветали и найти сторонников, которые пытались добиться его освобождения.
Напомним, что Настя Муравьева была убита 3 года назад. Согласно материалам дела, Бережной изнасиловал и задушил ее, а после прятал тело в холодильнике более месяца.