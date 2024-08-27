nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Верховный суд отказал убийце Насти Муравьевой в обжаловании приговора

Будет сидеть. Верховный суд отказал убийце Насти Муравьевой в обжаловании приговора

27 августа 2024, 12:35
Фото: Изображение Midjourney

Верховный суд отказал убийце Насти Муравьевой в обжаловании приговора

Верховный суд РФ отказал убийце Насти Муравьевой Виталию Бережному в обжаловании приговора. Об этом пишет РБК Тюмень.
Сюжет
Суд

Как рассказали юристы, подать апелляцию Бережной пытался, утверждая, что его пытали и выбивали признательные показания. От этой позиции он не отказался даже после того, как отправился в колонию на пожизненный срок.

Дело тянулось больше двух лет, за это время убийца Насти успел посудиться с журналистами, сообщить, что его оклеветали и найти сторонников, которые пытались добиться его освобождения.

Хочет обжаловать приговор: убийца Насти Муравьевой Бережной обратился в Верховный суд
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюменец забил до смерти и сжег двух цыганУдивительное зверство: пьяный тюменец до смерти забил собутыльникаНе пришел — светит решетка: под Тюменью мужчину посадили за прогул обязательных работ
#Александр Смирнов#Суд#Убийство#Убийства#Убийство малолетнего#Тюменский суд
Подпишитесь
Тюменка раскрыла педофилию и истязания детей в детском доме
Сегодня, 06:56
Кому в Тюмени готовы платить более 150 тысяч рублей ежемесячно
Сегодня, 07:02
Случай не последний? Тюменка пожаловалась на брак в новом китайском авто
Сегодня, 12:06
Укусы собак, отравления и драки: как травмируются и гибнут тюменские дети
Сегодня, 04:09
Тюменцы будут больше платить за детские сады — почему?
Сегодня, 11:38
Не могли найти 8 месяцев. 23-летний погиб в зоне СВО
Сегодня, 11:01