Тюменец пырнул ножом брата за употребление алкоголя в Рамадан

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Как стало известно из материалов уголовного дела, потерпевший вел разгульный образ жизни. Родственнику не нравилось, что он нарушает мусульманские традиции.
Придя домой к брату между мужчинами произошел конфликт. Нападавший вонзил нож в грудь потерпевшему.
Отмечается, что брат самостоятельно отвез раненого родственника в больницу, он выжил, пишет ura.ru.
В суде потерпевший заявил, что не имеет претензий к обидчику. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Тюменского района отправится на 6,5 лет в колонию за убийство бывшего сожителя на Новый год.