nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Тюменец пырнул ножом брата за употребление алкоголя в Рамадан

Тюменец пырнул ножом брата за употребление алкоголя в Рамадан

3 сентября 2024, 05:59
Фото: СК РФ
Житель Тюмени порезал своего брата за то, что тот выпивал алкоголь в Рамадан. Обидчик оказался ветераном боевых действий.

Как стало известно из материалов уголовного дела, потерпевший вел разгульный образ жизни. Родственнику не нравилось, что он нарушает мусульманские традиции.

Придя домой к брату между мужчинами произошел конфликт. Нападавший вонзил нож в грудь потерпевшему.

Отмечается, что брат самостоятельно отвез раненого родственника в больницу, он выжил, пишет ura.ru.

В суде потерпевший заявил, что не имеет претензий к обидчику. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Ранее «Наш город» сообщал, что жительница Тюменского района отправится на 6,5 лет в колонию за убийство бывшего сожителя на Новый год.

Читайте также:
Укравшую 104 миллиона главу тюменской компании отправили в СИЗОТюменка отсудила полмиллиона у салона красоты за сломанную ногуПьяный тюменец до смерти забил своего отца ковшом
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменский суд
Подпишитесь
Тарифы на электричество могут поднять в Тюмени на 6%
1 сентября, 04:25
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
1 сентября, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
1 сентября, 08:42
Жители деревни под Тюменью могут остаться без дорог
1 сентября, 11:31
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
Вчера, 04:04
Спрос на тюменские термы вырос на 65%
Вчера, 04:07