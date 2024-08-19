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Тюменка зарезала сожителя на Новый год из-за споров по воспитанию детей

Тюменка зарезала сожителя на Новый год из-за споров по воспитанию детей

19 августа 2024, 06:39
Фото: 1MI
Жительница Тюменского района отправится на 6,5 лет в колонию за убийство бывшего сожителя на Новый год.
Сюжет
Дети

1 января 2024 года подсудимая и ее родственники отмечали Новый год. Позднее к ним приехал потерпевший, который приходится отцом их с подсудимой общим детям. Мужчина начал выражать недовольство тем, как воспитывают детей. После, бывшие сожители вышли на улицу, где ссора продолжилась.

Потерпевший ударил женщину кулаком по лицу, от чего она упала. Затем подсудимая побежала домой, взяла складной нож, выбежала на улицу и ударила мужчину ножом в грудь.

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После, потерпевшему помогли вернуться домой. Участники посиделок решили, что мужчина выпил слишком много алкоголя. Вскоре он начал хрипеть, и только тогда они вызвали скорую помощь. Однако было уже слишком поздно.

«‎Смерть наступила от колото-резаного ранения передней поверхности грудной клетки и сердечную сорочку со сквозным ранением передней стенки левого желудочка сердца», — отметили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
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Подсудимая признала свою вину. По ее словам, она спросила у потерпевшего, как он себя чувствует. Он ответил, что у него все в порядке и что скорую помощь вызывать не нужно.

Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил женщину к 6,5 годам лишения свободы. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск о взыскании материального ущерба в размере 72 096 рублей и компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей в пользу матери погибшего.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске расследуется уголовное дело в отношении 70-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в убийстве своей 60-летней подруги.

Следствие установило, что в ночь на 23 июня пенсионеры распивали алкоголь, но в ходе застолья между ними возник конфликт. Во время выяснения отношений мужчина схватил нож и всадил его в шею женщине. От полученного ранения она скончалась на месте.

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