Подешевел на 100 миллионов: под Тюменью продают особняк в стиле арт-деко

Под Тюменью на продажу выставил дом в стиле арт-деко с кинозалом и бассейном

Трехэтажный коттедж, расположенный на улице Урожайной, площадью более 1 тысячи квадратных метров выставлен на продажу за 145 миллионов рублей. В декабре 2023 года его продавали за 245 миллионов рублей.