Подешевел на 100 миллионов: под Тюменью продают особняк в стиле арт-деко

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В объявлении указано, что в коттедже из голицынского керамического кирпича выполнен дизайнерский ремонт из материалов премиум-класса в стиле Арт-Деко.
Имеются кухня-столовая-гостиная, библиотека, кабинет, три спальни (в каждой спальне свой санузел и гардеробная), кинозал с шумоизоляцией, бильярдная, бассейн, джакузи, хаммам, баня на дровах прачечная м тренажерный зал. Также в доме оборудовано укомплектованное для жизни отдельное помещение для обслуживающего персонала.
«Ландшафтный дизайн внутри сада и на подъезде к дому, деревья плодоносят, имеется алюминиевая теплица, летняя кухня с барбекю и мангалом. Гараж на две машины с возможностью расширения. Также имеется дровяник с погребом», — указано в объявлении.
Отмечено, что коттедж оборудован системой умный дом Elan, охранной и пожарной сигнализацией, внутренним и наружным видеонаблюдением.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе озера Цимлянское на продажу за 65 миллионов рублей выставили коттедж площадью около 300 квадратных метров. Проектированием дома занимались известные столичные дизайнеры.