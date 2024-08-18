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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Под Тюменью на продажу выставил дом в стиле арт-деко с кинозалом и бассейном

Подешевел на 100 миллионов: под Тюменью продают особняк в стиле арт-деко

18 августа 2024, 06:26
Фото: Авито

Под Тюменью на продажу выставил дом в стиле арт-деко с кинозалом и бассейном

Трехэтажный коттедж, расположенный на улице Урожайной, площадью более 1 тысячи квадратных метров выставлен на продажу за 145 миллионов рублей. В декабре 2023 года его продавали за 245 миллионов рублей.

В объявлении указано, что в коттедже из голицынского керамического кирпича выполнен дизайнерский ремонт из материалов премиум-класса в стиле Арт-Деко.

Имеются кухня-столовая-гостиная, библиотека, кабинет, три спальни (в каждой спальне свой санузел и гардеробная), кинозал с шумоизоляцией, бильярдная, бассейн, джакузи, хаммам, баня на дровах прачечная м тренажерный зал. Также в доме оборудовано укомплектованное для жизни отдельное помещение для обслуживающего персонала.

Фото: Авито
«Ландшафтный дизайн внутри сада и на подъезде к дому, деревья плодоносят, имеется алюминиевая теплица, летняя кухня с барбекю и мангалом. Гараж на две машины с возможностью расширения. Также имеется дровяник с погребом», — указано в объявлении.
Фото: Авито

Отмечено, что коттедж оборудован системой умный дом Elan, охранной и пожарной сигнализацией, внутренним и наружным видеонаблюдением.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе озера Цимлянское на продажу за 65 миллионов рублей выставили коттедж площадью около 300 квадратных метров. Проектированием дома занимались известные столичные дизайнеры.

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