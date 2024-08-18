«Боимся за жизнь детей»: жители аварийного дома записали видеообращение к Путину

В 2023 году в дело вмешался Следственный комитет — в отношении чиновников тюменской мэрии возбудили уголовные дела. В итоге в январе этого года дом на улице Индустриальной, 47, признали аварийным. В дате срока расселения жителей было указано — до 2031 года. Но глава прокуратуры Тюмени подал иск в суд о признании распоряжения администрации Тюмени незаконным. Суд удовлетворил требования и обязал мэрию пересмотреть сроки расселения аварийного дома.