«Боимся за жизнь детей»: жители аварийного дома записали видеообращение к Путину

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:36
«Мы очень опасаемся за свою жизнь и жизнь своих детей. Тех, кто получил ранее в доме квартиры, расселяют, а собственникам приходится жить в таких условиях. Мы просим оказать помощь нас в сложившейся ситуации», — сообщили тюменцы в записанном видеообращении.
Отметим, дом на Индустриальной, 47, был признан аварийным в 2024 году. До этого времени чиновники администрации Тюмени отказывали признавать разрушения и вовсе не планировали расселять жителей опасного здания. В доме хотели провести обычный ремонт.
В 2023 году в дело вмешался Следственный комитет — в отношении чиновников тюменской мэрии возбудили уголовные дела. В итоге в январе этого года дом на улице Индустриальной, 47, признали аварийным. В дате срока расселения жителей было указано — до 2031 года. Но глава прокуратуры Тюмени подал иск в суд о признании распоряжения администрации Тюмени незаконным. Суд удовлетворил требования и обязал мэрию пересмотреть сроки расселения аварийного дома.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 2026 году достроят долгострой на улице Логунова. Работы по строительству объекта ведутся более 10 лет.