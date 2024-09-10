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Тюменский суд выдворил из Росси мигранта, нарушившего закон

Тюменский суд выдворил из Росси мигранта, нарушившего закон

10 сентября 2024, 04:48
Фото: Изображение Midjourney
Нижнетавдинский районный суд принял решение принудительно выслать из России гражданина Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Как стало известно из материалов дела, мигрант нарушил административный кодекс. Он приехал в страну без визы и должен был покинуть ее пределы в августе.

В суде иностранец пояснил, что у него не было денег вернуться домой. Суд признал его виновным в нарушении режима пребывания в РФ.

Помимо выдворения, мужчине предстоит оплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что мигранты стали покидать Тюменскую область. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

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