Тюменский суд выдворил из Росси мигранта, нарушившего закон

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Как стало известно из материалов дела, мигрант нарушил административный кодекс. Он приехал в страну без визы и должен был покинуть ее пределы в августе.
В суде иностранец пояснил, что у него не было денег вернуться домой. Суд признал его виновным в нарушении режима пребывания в РФ.
Помимо выдворения, мужчине предстоит оплатить штраф в размере двух тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что мигранты стали покидать Тюменскую область. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.