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Published Сегодня, 05:52

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В Тюмени между мигрантами произошла массовая драка

Мигранты устроили массовое побоище в Тюмени. Участниками драки стали десятки человек

9 сентября 2024, 05:52
Фото: 1MI

В Тюмени между мигрантами произошла массовая драка

ЧП произошло в воскресенье вечером в лесопарковой зоне «Гилевская роща». По словам очевидцев, у иностранцев было оружие — звучали холостые выстрелы.
Сюжет
Драка
«8 сентября произошел инцидент с мигрантами в Гилевской роще. Присутствовали холостые выстрелы, кровь была, но вроде все хорошо, приехала полиция — сразу же все успокоились», — сообщили тюменцы.
Видео: ЧС Тюмень

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» информацию о произошедшей массовой драке подтвердили. В пресс-службе ведомства отметили, что разборки между местными жителями произошли на бытовой почве.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми конфликт был пресечен. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Лица, участвующие в инциденте установлены. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Раннее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году в два раза увеличилось число прибывших на территорию региона иностранных граждан. За год на миграционный учет было поставлено более 200 тысяч мигрантов.

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