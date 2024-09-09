Мигранты устроили массовое побоище в Тюмени. Участниками драки стали десятки человек

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
«8 сентября произошел инцидент с мигрантами в Гилевской роще. Присутствовали холостые выстрелы, кровь была, но вроде все хорошо, приехала полиция — сразу же все успокоились», — сообщили тюменцы.
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» информацию о произошедшей массовой драке подтвердили. В пресс-службе ведомства отметили, что разборки между местными жителями произошли на бытовой почве.
«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми конфликт был пресечен. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Лица, участвующие в инциденте установлены. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Раннее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году в два раза увеличилось число прибывших на территорию региона иностранных граждан. За год на миграционный учет было поставлено более 200 тысяч мигрантов.