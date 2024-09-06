Из-за суда с уроженкой Тобольска Инстасамкой Стас Ярушин может потерять 25 миллионов

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
О судебном разбирательстве сообщает телеграм канал Mash. Сообщается, что изначально Зотеева планировала взыскать с Ярушина 2 миллиона рублей и требовала удалить выпуск его шоу с певицей Мией Бойка, однако Ярушин подал апелляцию, предложив 550 тысяч и сохранения выпуска передачи.
Представители Инстасамки заявили, что Ярушин все равно посягал на интеллектуальную собственность знаменитости, позволив Мие Бойка спеть трек «За деньги да». К тому же, юристы заявили, что Ярушин таким образом нарушил права десятка разных артистов.
Если все они подадут иск на Стаса, ему придется платить в общей сложности 25 миллионов рублей, поскольку оба суда с Зотеевой он проиграл.
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