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Из-за суда с уроженкой Тобольска Инстасамкой Стас Ярушин может потерять 25 миллионов

Из-за суда с уроженкой Тобольска Инстасамкой Стас Ярушин может потерять 25 миллионов

6 сентября 2024, 10:46
Фото: Вконтакте
Ведущий и актер Станислав Ярушин может потерять больше 25 миллионов из-за суда с Инстасамкой. Она подставила шоумена под удар, заявив, что он нарушает авторские права десятка артистов.

О судебном разбирательстве сообщает телеграм канал Mash. Сообщается, что изначально Зотеева планировала взыскать с Ярушина 2 миллиона рублей и требовала удалить выпуск его шоу с певицей Мией Бойка, однако Ярушин подал апелляцию, предложив 550 тысяч и сохранения выпуска передачи.

Представители Инстасамки заявили, что Ярушин все равно посягал на интеллектуальную собственность знаменитости, позволив Мие Бойка спеть трек «За деньги да». К тому же, юристы заявили, что Ярушин таким образом нарушил права десятка разных артистов.

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Если все они подадут иск на Стаса, ему придется платить в общей сложности 25 миллионов рублей, поскольку оба суда с Зотеевой он проиграл.

Ранее сообщалось о том, что в Тобольске осудят водителя, по вине которого погиб ребенок.

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#Александр Смирнов#Верховный суд РФ#Инстасамка#Тюменский суд
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