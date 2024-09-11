У клуба закаливания «Моржи Тюмени» забрали озеро

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
По данным ведомства, у организации отсутствовали документы на право использования водного объекта, а также санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам. Теперь тюменским моржам запрещено купаться в озере. Также по решению суда, клуб закаливания обязали привести водный объект в первоначальное состояние и демонтировать незаконный пирс.
Заметим, что данное решение суда вызвало у жителей Тюмени недоумение. Горожане отметили, что в законодательстве нет запрета на использование водного ресурса для купания зимой. Исключение — случаи, если водный объект является частной собственностью или охраняемой территорией.
В настоящее время оформить все разрешительные документы клубу закаливания «Моржи Тюмени» помогает депутат Тюменской городской думы Николай Моисеев, ставленник руководителя и координатора проекта «Моржи Тюмени» Алексея Салмина.
«Организация „Моржи Тюмени“ образовалась девять лет назад. Тогда горожане выбрали озеро Кривое в районе улицы Магистральной для совместных занятий спортом, а также укрепления своего здоровья при помощи закаливания. Купание в зимнее время требует не только проруби в водоеме, но и дополнительных сооружений, таких как бани, раздевалки и отдельные сходы к воде. Для всего этого нужны официальные разрешения на пользование прибрежной зоной и водным объектом, что мы сейчас и делаем», — сообщил Моисеев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 15 сентября закрыли тюменский аквапарк «ЛетоЛето». Там ведутся работы по строительству Центра управления здоровьем, а также ремонт зон отдыха для гостей.