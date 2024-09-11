У клуба закаливания «Моржи Тюмени» забрали озеро

По данным ведомства, у организации отсутствовали документы на право использования водного объекта, а также санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам. Теперь тюменским моржам запрещено купаться в озере. Также по решению суда, клуб закаливания обязали привести водный объект в первоначальное состояние и демонтировать незаконный пирс.