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«ВКонтакте» проиграл суд тюменскому УФАС

«ВКонтакте» проиграл суд тюменскому УФАС

30 июля 2024, 08:19
Арбитражный суд Тюменской области привлек к ответственности ООО «Вконтакте» за недобросовестную рекламу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Как стало известно из материалов дела, один из застройщиков разместил в новостной ленте социальной сети рекламу жилого комплекса. Антимонопольная служба посчитала, что представленная информация нарушает закон.

«Информация была представлена без указания наименования застройщика и места размещения проектной декларации, так же в рекламе не были указаны все условия предлагаемого ипотечного кредитования и наименование банков, которые предоставляют ипотечный кредит на указанных в рекламе условиях. Ответственность за отсутствие в рекламе указанной информации несет, в том числе, и рекламораспространитель», — сообщили в ведомстве.
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Ранее «Наш город» сообщал о регистрации иска в арбитражном суде. Судебные тяжбы длятся с апреля. ВК обязали выплатить в казну государства штраф в 150 тысяч рублей. Компания с решением не согласилась и приняла решение обжаловать постановление в вышестоящем суде.

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