«ВКонтакте» проиграл суд тюменскому УФАС

Ранее «Наш город» сообщал о регистрации иска в арбитражном суде. Судебные тяжбы длятся с апреля. ВК обязали выплатить в казну государства штраф в 150 тысяч рублей. Компания с решением не согласилась и приняла решение обжаловать постановление в вышестоящем суде.