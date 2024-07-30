«ВКонтакте» проиграл суд тюменскому УФАС

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Как стало известно из материалов дела, один из застройщиков разместил в новостной ленте социальной сети рекламу жилого комплекса. Антимонопольная служба посчитала, что представленная информация нарушает закон.
«Информация была представлена без указания наименования застройщика и места размещения проектной декларации, так же в рекламе не были указаны все условия предлагаемого ипотечного кредитования и наименование банков, которые предоставляют ипотечный кредит на указанных в рекламе условиях. Ответственность за отсутствие в рекламе указанной информации несет, в том числе, и рекламораспространитель», — сообщили в ведомстве.
Ранее «Наш город» сообщал о регистрации иска в арбитражном суде. Судебные тяжбы длятся с апреля. ВК обязали выплатить в казну государства штраф в 150 тысяч рублей. Компания с решением не согласилась и приняла решение обжаловать постановление в вышестоящем суде.