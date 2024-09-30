Судебные пошлины для коммунальных должников выросли в 10 раз

Коснулось увеличение пошлин и юридических лиц. Пошлина при подаче заявления о выдаче судебного приказа теперь стоит не от двух тысяч рублей, а от восьми, а при подаче искового заявления — от десяти тысяч рублей. До изменений в законодательстве она составляла от четырех тысяч рублей.