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Posted 30 сентября, 06:03

Published 30 сентября, 06:03

Modified 30 сентября, 06:05

Updated 30 сентября, 06:05

Судебные пошлины для коммунальных должников выросли в 10 раз

Судебные пошлины для коммунальных должников выросли в 10 раз

30 сентября 2024, 06:03
Фото: 1MI
Налоговое законодательство претерпело ряд значительных изменений. Согласно Федеральному закону от 8 августа 2024 г. № 259-ФЗ, подписанному президентом, значительно вырос размер большинства судебных госпошлин.

Данная пошлина уплачивается поставщиками услуг при подаче заявления в суд о взыскании долга. Должник в дальнейшем будет обязан возместить эту сумму в полном объеме.

Раньше сумма госпошлины составляла от двухсот рублей при подаче заявления о выдаче судебного приказа и от четырехсот рублей при подаче искового заявления. Теперь эти суммы выросли в десять раз и составляют от двух и от четырех тысяч соответственно.

Коснулось увеличение пошлин и юридических лиц. Пошлина при подаче заявления о выдаче судебного приказа теперь стоит не от двух тысяч рублей, а от восьми, а при подаче искового заявления — от десяти тысяч рублей. До изменений в законодательстве она составляла от четырех тысяч рублей.

Учитывая значительный рост государственных пошлин, которые должники должны будут возместить коммунальщикам, рекомендуется уплатить оставшиеся задолженности для прекращения судебных производств.

#Общество#Тюмень#Должники#Юридические лица#Задолженности#Федеральный закон
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