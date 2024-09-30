Судебные пошлины для коммунальных должников выросли в 10 раз

Posted 30 сентября, 06:03
Published 30 сентября, 06:03
Modified 30 сентября, 06:05
Updated 30 сентября, 06:05
Данная пошлина уплачивается поставщиками услуг при подаче заявления в суд о взыскании долга. Должник в дальнейшем будет обязан возместить эту сумму в полном объеме.
Раньше сумма госпошлины составляла от двухсот рублей при подаче заявления о выдаче судебного приказа и от четырехсот рублей при подаче искового заявления. Теперь эти суммы выросли в десять раз и составляют от двух и от четырех тысяч соответственно.
Коснулось увеличение пошлин и юридических лиц. Пошлина при подаче заявления о выдаче судебного приказа теперь стоит не от двух тысяч рублей, а от восьми, а при подаче искового заявления — от десяти тысяч рублей. До изменений в законодательстве она составляла от четырех тысяч рублей.
Учитывая значительный рост государственных пошлин, которые должники должны будут возместить коммунальщикам, рекомендуется уплатить оставшиеся задолженности для прекращения судебных производств.
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