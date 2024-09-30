Федеральный закон

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Судебные пошлины для коммунальных должников выросли в 10 раз
30 сентября, 06:03
За неправильную утилизацию автомобильных шин тюменцев ждут большие штрафы
11 апреля, 09:46
2023
Тепла хочу, платить не буду. Лидеры рейтинга должников по версии УСТЭК
На сегодняшний день общая сумма задолженности потребителей за коммунальные услуги перед АО «УСТЭК» составляет 1,3 миллиарда рублей.
23 августа 2023, 08:34
2022
Мобилизованному тюменцу, которому отказали в иске, назначили апелляцию
30 ноября 2022, 09:08

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