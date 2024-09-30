Бастрыкин в помощь: тюменские ветераны СВО дошли до Москвы в борьбе за свои дома

Posted 30 сентября, 06:52
Published 30 сентября, 06:52
Modified 30 сентября, 12:32
Updated 30 сентября, 12:32
«Наш город» уже рассказывал о проблемах жителей Перевалово, в число которых входят ветераны СВО, получившие дома в дар от бизнесмена Станислава Борисова. Экс-бойцы планировали выйти на митинг, чтобы заявить о проблеме, однако мероприятие не согласовали, а потому воины подавали новую заявку, а также они с другими жителями Перевалово записали обращение главе СКР Александру Бастрыкину.
Поскольку власти отказали ветеранам СВО и другим жителям поселка в Перевалово в проведении митинга, жители готовятся подать новую заявку на митинг — ведь их проблема пока так не решена. Напомним, что власти Тюменского района подали иск на основании того, что дороги в Перевалово слишком узкие, что не позволяют обустроить там дорожную сеть.
На фоне этого власти требуют запретить ответчикам, в числе которых Станислав Борисов, реализовывать и отчуждать третьим лицам земельные участки и расположенные на них дома, а также на ответчиков хотят возложить обязанность по «образованию земельных участков» для строительства транспортной инфраструктуры. Местные жители не согласны с требованием и предоставили документы, в которых указано, что границы их улиц, а точнее проездов, по документам не подлежат установлению.
В рамках подготовки новой заявки на митинг жители в Перевалово провели на своей частной территории собрание жителей, на котором приняли текст обращения к главе СКР Александру Бастрыкину.
«Просим Александра Ивановича Бастрыкина прислать уполномоченного сотрудника в Тюменскую область, чтобы тот не только по докладам тюменских сотрудников, но и лично разобрался в сути происходящего. В том числе, в роли вице-губернатора Шустова и причинах, по которым законопослушные жители Перевалово оказались живущими на дороге, одним росчерком пера властей, вопреки законным документам», — сообщают жители Перевалово.
Также текст с жалобой тюменцы отправили прокурору Тюменской области, чтобы он в части своей компетенции принял решения по доводам, изложенным в обращении.
На протест жителей Перевалово уже обратили внимание власти Тюменской области. В правительстве региона рассказали о том, что работы по подключению жилых домов к электрическим сетям в поселке Перевалово идут в соответствии с планом — в начале октября ожидается поставка кабельной продукции и оборудования и строительства двух линий электропередачи до границ застраиваемой территории. До 1 ноября 2024 года к электрическим сетям подключат дома с 1 по 7 линейные проезды.
«Срок выполнения всех мероприятий по заключенному договору с АО „Россети Тюмень“ — два года. „Заключены все необходимые договоры для выполнения мероприятий. Определены технические решения. Ведется разработка проектной документации. Ожидается поставка основной кабельной продукции. Начаты строительно-монтажные работы, которые планируется завершить в октябре“, — рассказала заместитель директора департамента ЖКХ Тюменской области Наталья Якуба.
Также они рассказали и о ситуации с арестом, указав, что анализ деятельности ряда застройщиков показал, что неограниченному кругу лиц предлагаются к приобретению земельные участки, в том числе с расположенными на них жилыми домами, которые на текущую дату не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой. Правительство указало, что собственник земли при межевании не учел требования к ширине участков, что не позволяет обеспечить застройку транспортной и инженерной инфраструктурой, что и стало поводом для обращения администрации Тюменского района в суд.
«На период судебных разбирательств: Продажа новых земельных участков и строительство на них жилых домов приостановлены. Регистрационные действия в отношении спорных земельных участков приостановлены. Иск об аресте имущества — не заявлялся. Основное судебное заседание состоится 28 октября 2024 года», — сообщили в правительстве региона.
«Наш город» направил официальные запросы в правительство Тюменской области и администрацию Тюменского района, чтобы узнать о деталях этого дела.
Жильцы Перевалово с тем, что ареста нет не согласны, они обращают внимание на то, что регистрационные действия в отношении их имущества все же запрещены, что подтвердили и в правительстве региона.
«Мы принципиально оставляем за собой право использовать слово „арест“. Так как по смыслу, понятному обычным людям, это он и есть, а каждый раз произносить фразу „запрещение регистрации и определение о применении мер по обеспечению иска“ нелепо. В отношении словесной эквилибристики администрации, что якобы „ареста нет“. Это неправда: он есть фактически, даже если по заголовку в документе это называется иначе. Но и мы не в заголовке документа живем, а в реальности — ее и оцениваем, комплексно. Администрация опешила и ляпнула, что „это не арест“. Этот их „не арест“ разве что пока не выгоняет нас на улицу и не сносит наш дом бульдозеры», — рассказал «Нашему городу» лидер инициативной группы протестующих Михаил Гончаров.
Жители Перевалово указывают, что сейчас они не могут распоряжаться своими домами, так как «чиновники их по сути арестовали, а не просто нарисовали картинку дорог вместо наших домов».
Как говорит юрист Антон Хавралев, запрет на распоряжением имуществом теоретически можно называть арестом, так как наложенные запреты подходят под определение, указанное в УПК.
«Наложение ареста на имущество регламентировано статьей 115 УПК РФ. По сути, это мера процессуального принуждения, суть которой в ограничениях права собственности. В рамках ареста запрещается собственнику распоряжаться или пользоваться имуществом. Однако в ГПК РФ Статья 140 указано 5 видов мер по обеспечению иска, один из них — „арест“, но принят в этом случае не он, а мера — „запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства“. Функционально отличия от ареста всё же есть, так как меньше ограничительных мер, но также имеются и функциональные совпадения. Различие понятий в законе использовано для конкретики принятия мер», — пояснил юрист.
Специалист говорит о том, что для использования в бытовом случае, когда речь не идет о судебных документах, слово арест все же допустимо, так как в словаре русского языка указано, что арест — судебный запрет распоряжаться имуществом, что соответствует данному случаю.
Жильцы, в числе которых ветераны СВО, получившие дома в дар, считают, что им в Перевалово скоростные дороги и светофоры не нужны вовсе, а потому они не понимают, в чем причина ограничения их в правах на имущество.
«Понятно, что в коттеджном, по сути, поселке никакие скоростные дороги со светофорами не нужны. Поэтому администрация и называла до сих пор наши „улицы“ „1-й Линейный проезд“ и так далее. „Проезд“ — официальное название проезжей части в населённом пункте, указанное в их же исковом заявлении. Ширина у него по нормативу 6–13 метров. В нашем посёлке ширина проездов либо 7, либо 9 метров. Причём они все „закольцованы“ на входе и выходе, тупиков нет — там не только участки и дома, но и проезды размежеваны правильно. Иначе их бы не поставили на учёт в Росреестре. А их поставили», — пояснил «Нашему городу» Михаил Гончаров.
Также жители Перевалово отмечают, что администрация Тюменского района наложила аресты на дома не только в новой части поселка, но и в давно застроенной и обжитой. Некоторые считают, что подобные действия якобы направлены против дарителя домов и собственника участков — Станислава Борисова.
«Этот беспредел, цель которого, по нашему мнению — напакостить Станислава Борисову, затронул всех жителей, а не только и даже не столько Борисова. Люди собрались на митинг. Заявку подавали не только ветераны СВО, но и простые жители поселка, и выходить на митинг собирались тоже не только ветераны СВО. Ветераны просто всегда впереди, когда надо защитить граждан России», — говорит Гончаров.
Он также указывает, что вместе с ветераном СВО Вячеславом Дьяченко и бизнесменом Борисовым хотели попасть на встречу к заместителю губернатора Тюменской области Сергею Шустову, однако попасть на прием им не удалось. Сейчас они готовятся к митингу, готовятся подавать новое заявление в администрацию Тюмени.
«Сформулируем лозунги, оценим действия администрации и будем подавать заявку на митинг снова. И снова вместе с ветеранами, они нас на фронте защищали, и здесь тоже защищают. А администрация уже пыталась им говорить, мол, не у всех вас дома под арестом, зачем же вы лезете. Они и объяснили, что за людей борются, а не личный шкурный интерес отстаивают. Хотя ветеранов и членов семей погибших воинов под этот беспредел администрации рации тоже немало попало. Они хотели ещё две подписи? Мы хоть сто сделаем: пока ситуация с фактическим арестом наших домов не решится, будем требовать её решения через законные публичные действия», — заявил Гончаров.
Как рассказал «Нашему городу» адвокат Павел Руснаков, для проведения общественного мероприятия необходимо согласование комитета по межнациональным отношениям, так как без согласования разрешены лишь одиночные пикеты.
«В противном случае протестующих могут арестовать и привлечь к административной ответственности», — говорит Руснаков.
При том тюменский политолог Максим Дерябин говорит о том, что местным властям нельзя допустить организации пикета, так как это может стать прецедентом федерального уровня, в частности, из-за поддержки бойцов СВО.
«Конечно, этот вопрос лучше решить без такого громкого скандала, который привлечет внимание к региону, безусловно. Уровень обращения к Бастрыкину — это уже серьезный звоночек, но митинг — это намного значительнее. Сторонам необходимо выйти на открытый диалог, чтобы избежать прецедента», — считает специалист.
«Наш город» продолжит следить за развитием событий.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту случившегося в селе Луговое, где сверстницы избили другую девочку в школьном туалете.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Полозова Алена Викторовна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84