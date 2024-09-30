Бастрыкин в помощь: тюменские ветераны СВО дошли до Москвы в борьбе за свои дома

Также они рассказали и о ситуации с арестом, указав, что анализ деятельности ряда застройщиков показал, что неограниченному кругу лиц предлагаются к приобретению земельные участки, в том числе с расположенными на них жилыми домами, которые на текущую дату не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой. Правительство указало, что собственник земли при межевании не учел требования к ширине участков, что не позволяет обеспечить застройку транспортной и инженерной инфраструктурой, что и стало поводом для обращения администрации Тюменского района в суд.