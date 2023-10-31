Тюменские застройщики оставили жителей Перевалово без тепла

Ранее «Наш город» писал о том, в каких условиях живут люди в селе Перевалово. На улицах нет света, в доме постоянный холод, и все это может продолжаться целыми сутками. Жители села обеспокоены за свою жизнь и бояться провести зиму в холоде и без света.