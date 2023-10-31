Тюменские застройщики оставили жителей Перевалово без тепла

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Действующая электроподстанция в селе Перевалово работает с перебоями. Из-за этого его жители могут сутками обходиться без тепла и света, готовя еду на кострах. Днем ранее они опубликовали в социальных сетях коллективное видеообращение к губернатору региона Александру Моору.
Исполняющий обязанности директора филиала АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Сергей Хотненко рассказал о том, что сельчане не стали дожидаться окончания всех проводимых работ и, увидев работающую сеть, решили подключиться своими способами.
«С данной застройки есть заявители, у которых есть действующий договор технологического присоединения — на сегодняшний день он не просрочен, и мероприятие не позволяет осуществить их подключение. Оценку мы провели — необходимо строительство нового центра питания в конце этой улицы. У нас заключен договор с подрядной организацией, также у них мероприятие по договору по строительству данной подстанции заканчивается в декабре, тогда мы и планируем осуществить подключение потребителей», — поделился Сергей Хотненко.
Сеть не была рассчитана под этих потребителей, поэтому была проведена замена проводов с целью повысить проводимость линии. Однако мощности все равно не хватает.
Заместитель главы Тюменского района Артем Чертов также отметил некомпетентность застройщиков и заявил, что вопрос села Перевалово держится на контроле администрации Тюменского района.
«Застройщики подобных комплексных площадок уходят от вопроса подачи комплексной заявки, которая могла бы обеспечить надлежащий расчет потребностей всех домовладений. Сейчас они осуществляют подключение индивидуально каждого дома, не желая оплачивать комплексный договор. Это и приводит к таким ситуациям», — сообщает Артем Чертов, замглавы Тюменского района.
Ранее «Наш город» писал о том, в каких условиях живут люди в селе Перевалово. На улицах нет света, в доме постоянный холод, и все это может продолжаться целыми сутками. Жители села обеспокоены за свою жизнь и бояться провести зиму в холоде и без света.