nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 06:03

Published 28 сентября, 06:03

Modified 28 сентября, 06:05

Updated 28 сентября, 06:05

Проблемные дома в Перевалово подключат к электросетям до 1 ноября

В тюменском селе Перевалово дома подключат к электросетям этой осенью

28 сентября 2024, 06:03
Фото: 1MI

Проблемные дома в Перевалово подключат к электросетям до 1 ноября

Сюжет
Бойцы СВО
По данным информационного центра правительства Тюменской области, работы по строительству двух линий электропередачи протяженностью 14 километров будут завершены до 1 ноября. В октябре ожидается поставка необходимой кабельной продукции и оборудования.

По словам заместителя директора департамента ЖКХ Тюменской области Натальи Якуба, в настоящее время уже подписаны все необходимые контракты для выполнения мероприятий. Ведется разработка проектной документации. Речь идет о подключении к электросетям более 400 жилых домов.

Как пояснили в инфоцентре, анализ деятельности ряда застройщиков показал, что неограниченному кругу лиц предлагаются к приобретению земельные участки, в том числе с расположенными на них жилыми домами, которые на текущую дату не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой.

«Приехали домой, но и тут война»: тюменские ветераны СВО идут на митинг за свои дома
Узнать подробнее

Департамент имущественных отношений и градостроительства администрации Тюменского района подал в суд иск для защиты прав людей, которые приобрели участки или дома, ответчиками по которому являются шесть физических лиц и одно юридическое лицо. Основное требование — обеспечить 419 земельных участков необходимыми объектами инфраструктуры.

Заседание суда состоится 28 октября 2024 года. На период разбирательств в Перевалово приостановлены продажи новых земельных участков и строительство на них жилых домов, регистрационные действия в отношении проблемных земельных участков.

Тюменские следователи изучают ситуацию с домами без воды и света
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что собственники домов, попавших под арест, планировали выйти на митинг 28 сентября с целью защиты своего жилья. Однако в проведении митинга им отказали. В настоящее время тюменцы готовят еще одно обращение к властям и намереваются добиться встречи с губернатором Александром Моором.

Читайте также:
Тюменка пришла на шоу Первого канала, чтобы лишить родительских прав экс-супругаНа тюменском заводе СИБУР погиб рабочий. Его придавило трубойПлощадка для строительства гостиницы межвузовского кампуса в Тюмени готова
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Электроэнергия#Электросети#Митинги#Перевалово#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика