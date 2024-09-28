В тюменском селе Перевалово дома подключат к электросетям этой осенью

Ранее «Наш Город» писал, что собственники домов, попавших под арест, планировали выйти на митинг 28 сентября с целью защиты своего жилья. Однако в проведении митинга им отказали. В настоящее время тюменцы готовят еще одно обращение к властям и намереваются добиться встречи с губернатором Александром Моором.