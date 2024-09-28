В тюменском селе Перевалово дома подключат к электросетям этой осенью

Posted 28 сентября, 06:03
Published 28 сентября, 06:03
Modified 28 сентября, 06:05
Updated 28 сентября, 06:05
По словам заместителя директора департамента ЖКХ Тюменской области Натальи Якуба, в настоящее время уже подписаны все необходимые контракты для выполнения мероприятий. Ведется разработка проектной документации. Речь идет о подключении к электросетям более 400 жилых домов.
Как пояснили в инфоцентре, анализ деятельности ряда застройщиков показал, что неограниченному кругу лиц предлагаются к приобретению земельные участки, в том числе с расположенными на них жилыми домами, которые на текущую дату не обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой.
Департамент имущественных отношений и градостроительства администрации Тюменского района подал в суд иск для защиты прав людей, которые приобрели участки или дома, ответчиками по которому являются шесть физических лиц и одно юридическое лицо. Основное требование — обеспечить 419 земельных участков необходимыми объектами инфраструктуры.
Заседание суда состоится 28 октября 2024 года. На период разбирательств в Перевалово приостановлены продажи новых земельных участков и строительство на них жилых домов, регистрационные действия в отношении проблемных земельных участков.
Ранее «Наш Город» писал, что собственники домов, попавших под арест, планировали выйти на митинг 28 сентября с целью защиты своего жилья. Однако в проведении митинга им отказали. В настоящее время тюменцы готовят еще одно обращение к властям и намереваются добиться встречи с губернатором Александром Моором.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Полозова Алена Викторовна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84