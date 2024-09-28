Площадка для строительства гостиницы межвузовского кампуса в Тюмени готова

Posted 28 сентября, 04:24
Published 28 сентября, 04:24
Modified 29 сентября, 05:21
Updated 29 сентября, 05:21
По данным ведомства, в настоящее время продолжается отсыпка соседних участков. Работы проводит компания АО «Мостострой 11».
Строительство первого объекта межвузовского кампуса, гостиницы, по планам начнется в октябре. Известно, что комнаты в общежитиях кампуса оборудуют по типу отельных номеров отеля 2*. Каждая будет оснащена санузлом и душевой, мебелью.
Напомним, проект по созданию межуниверситетского кампуса в Тюмени реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Закон о строительстве кампуса в Тюмени был принят в июле 2023 года. Концессионное соглашение было заключено в августе с компанией «Врата Сибири».
На строительство межвузовского кампуса потратят более 32 миллиардов рублей: 17 миллиардов из этой суммы выделит федеральный бюджет, 11 миллиардов рублей составят частные инвестиции, 4,5 миллиарда рублей, потратят из областной казны. После завершения строительства кампуса правительство региона вернет компании-концессионеру 8 миллиардов рублей.
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