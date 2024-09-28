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Posted 28 сентября, 04:24

Published 28 сентября, 04:24

Modified 29 сентября, 05:21

Updated 29 сентября, 05:21

В Тюмени подготовлена площадка под строительство межвузовского кампуса

Площадка для строительства гостиницы межвузовского кампуса в Тюмени готова

28 сентября 2024, 04:24
Фото: ГУС ТО

В Тюмени подготовлена площадка под строительство межвузовского кампуса

Сюжет
Строительство
Земельный участок площадью 6,5 тысячи квадратных метров в ближайшее время передадут концессионеру. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

По данным ведомства, в настоящее время продолжается отсыпка соседних участков. Работы проводит компания АО «Мостострой 11».

Фото: ГУС ТО

Строительство первого объекта межвузовского кампуса, гостиницы, по планам начнется в октябре. Известно, что комнаты в общежитиях кампуса оборудуют по типу отельных номеров отеля 2*. Каждая будет оснащена санузлом и душевой, мебелью.

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Напомним, проект по созданию межуниверситетского кампуса в Тюмени реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Закон о строительстве кампуса в Тюмени был принят в июле 2023 года. Концессионное соглашение было заключено в августе с компанией «Врата Сибири».

На строительство межвузовского кампуса потратят более 32 миллиардов рублей: 17 миллиардов из этой суммы выделит федеральный бюджет, 11 миллиардов рублей составят частные инвестиции, 4,5 миллиарда рублей, потратят из областной казны. После завершения строительства кампуса правительство региона вернет компании-концессионеру 8 миллиардов рублей.

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