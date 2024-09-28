Площадка для строительства гостиницы межвузовского кампуса в Тюмени готова

Напомним, проект по созданию межуниверситетского кампуса в Тюмени реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Закон о строительстве кампуса в Тюмени был принят в июле 2023 года. Концессионное соглашение было заключено в августе с компанией «Врата Сибири».