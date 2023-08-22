Подписано концессионное соглашение для строительства кампуса в Тюмени

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
По его словам, эта программа является результатом непосредственного поручения Президента России, Владимира Путина, и входит в рамки нацпроекта «Наука и университеты». Церемония подписания состоялась во время Х Международного форума технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирске при участии Дмитрия Чернышенко, Заместителя Председателя Правительства России. Компания-концессионер — «Врата Сибири».
Это самое крупное соглашение в истории Тюменской области, как с финансовой точки зрения, так и с юридической стороны. Оно представляет собой огромный вызов, требующий особого внимания и усилий.
«Впереди — много работы. Предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров. Чтобы быстро решать возникающие вопросы, вместе с концессионером организовали региональный оперативный штаб». — добавил Александр Моор.
Он сообщил, что не менее важным является проектирование внутреннего содержания и пространства кампуса совместно с университетами. Мы должны определить, на чем сфокусироваться в образовательной и научной сфере. Именно для этого будут созданы необходимые внутренние инфраструктуры.