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Подписано концессионное соглашение для строительства кампуса в Тюмени

Подписано концессионное соглашение для строительства кампуса в Тюмени

22 августа 2023, 11:18
Фото: Александр Моор / t.me/av_moor
«Мы стали на один шаг ближе к реализации амбициозного и важного для нашего региона проекта». — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Сюжет
Тюмень
Видео: Александр Моор / t.me/av_moor

По его словам, эта программа является результатом непосредственного поручения Президента России, Владимира Путина, и входит в рамки нацпроекта «Наука и университеты». Церемония подписания состоялась во время Х Международного форума технологического развития «Технопром-2023» в Новосибирске при участии Дмитрия Чернышенко, Заместителя Председателя Правительства России. Компания-концессионер — «Врата Сибири».

Это самое крупное соглашение в истории Тюменской области, как с финансовой точки зрения, так и с юридической стороны. Оно представляет собой огромный вызов, требующий особого внимания и усилий.

«Впереди — много работы. Предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров. Чтобы быстро решать возникающие вопросы, вместе с концессионером организовали региональный оперативный штаб». — добавил Александр Моор.

Он сообщил, что не менее важным является проектирование внутреннего содержания и пространства кампуса совместно с университетами. Мы должны определить, на чем сфокусироваться в образовательной и научной сфере. Именно для этого будут созданы необходимые внутренние инфраструктуры.

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