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Posted 27 сентября, 08:30

Published 27 сентября, 08:30

Modified 27 сентября, 08:35

Updated 27 сентября, 08:35

В Тюмени изменят правила перевозки детей в автобусах

Теперь как школьники. В Тюмени изменят правила перевозки детей в автобусах

27 сентября 2024, 08:30
Фото: 1MI

В Тюмени изменят правила перевозки детей в автобусах

Сюжет
Автобус
В Тюмени вносят изменения по перевозке детей в общественном транспорте. Теперь все дети будут ездить как школьники, независимо от возраста.

Под независимо от возраста понимаются дети до 5 лет, поскольку после этого ребенок переходит в статус школьника, у которого правила перевозки другие. Такие же хотят применить и на маленьких детей.

Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на ГУС региона, приравняют малолетних к школьникам и студентам, они будут ездить за полцены, но с закрепленным для себя местом с ремнем безопасности.

Сейчас же дети ездят бесплатно, но без закрепленного места.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени не хватает около 200 водителей автобусов.

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#Александр Смирнов#Общество#Автобус#Автобусы#Новости тюмени#Водители автобусов
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