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Posted 27 сентября, 08:02

Published 27 сентября, 08:02

Modified 27 сентября, 08:17

Updated 27 сентября, 08:17

Тюменцам рассказали, когда выплатят пенсии и пособия в октябре.

График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в октябре 2024 года

27 сентября 2024, 08:02
Фото: 1MI
Тюменцам рассказали, когда выплатят пенсии и пособия в октябре.

Тюменцам рассказали, когда выплатят пенсии и пособия в октябре

Сюжет
Пенсия
Отделение СФР по Тюменской области рассказало о датах выплат пенсий и пособий в октябре 2024 года. Выплаты будут производиться по установленному графику без переносов.

В октябре некоторые тюменцы получат проиндексированную пенсию. Речь идет о гражданах, которым в сентябре исполнилось 80 лет. С октября они начнут получать выплату в двойном размере. Также будет произведен перерасчет для пенсионеров, которые в сентябре ушли с работы. Индексация ждет и получателей военной пенсии, она составит 5,1%.

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График социальных выплат

3, 4 и 8 октября семьи с детьми получат следующие выплаты:

  • единое пособие;
  • выплата на первого ребенка до 3 лет;
  • пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
  • выплата из маткапитала.

Обратите внимание, что 5 октября — выходной, а потому выплата будет произведена на день раньше. Если же вы получаете выплаты по почте, то график зависит от работы вашего отделения, доставка будет производиться в период с 3 по 24 октября.

«Пособия семьям с детьми перечисляются в текущем месяце за предыдущий», — пояснили в СФР по Тюменской области.
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График выплат пенсий

8, 18 и 23 октября — дни зачисления пенсии. Выплата, назначенная на 19 число, будет выплачена на день ранее в связи с выходным днем. В Отделении социального фонда по Тюменской области указывают, что выплата пенсий происходит за текущий месяц: в октябре вы получаете выплату за октябрь.

Средства зачисляются в течение дня, а потому не стоит переживать, если утром вы не получили выплату.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что полицейские в Тюмени задержали курьера телефонных мошенников, который обманывал пенсионеров.

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