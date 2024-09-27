График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в октябре 2024 года

Posted 27 сентября, 08:02
Published 27 сентября, 08:02
Modified 27 сентября, 08:17
Updated 27 сентября, 08:17
В октябре некоторые тюменцы получат проиндексированную пенсию. Речь идет о гражданах, которым в сентябре исполнилось 80 лет. С октября они начнут получать выплату в двойном размере. Также будет произведен перерасчет для пенсионеров, которые в сентябре ушли с работы. Индексация ждет и получателей военной пенсии, она составит 5,1%.
3, 4 и 8 октября семьи с детьми получат следующие выплаты:
Обратите внимание, что 5 октября — выходной, а потому выплата будет произведена на день раньше. Если же вы получаете выплаты по почте, то график зависит от работы вашего отделения, доставка будет производиться в период с 3 по 24 октября.
«Пособия семьям с детьми перечисляются в текущем месяце за предыдущий», — пояснили в СФР по Тюменской области.
8, 18 и 23 октября — дни зачисления пенсии. Выплата, назначенная на 19 число, будет выплачена на день ранее в связи с выходным днем. В Отделении социального фонда по Тюменской области указывают, что выплата пенсий происходит за текущий месяц: в октябре вы получаете выплату за октябрь.
Средства зачисляются в течение дня, а потому не стоит переживать, если утром вы не получили выплату.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что полицейские в Тюмени задержали курьера телефонных мошенников, который обманывал пенсионеров.
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