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Тюменские депутаты одобрили строительство кампуса за десятки млрд рублей

31 июля 2023, 13:19
Фото: 1MI
Всего на проект потратят около 29 млрд рублей.

Депутаты Тюменской облдумы приняли закон, который позволит построить огромный кампус. Голосование прошло на внеочередном заседании, которое транслировалось онлайн.

«Депутаты тюменской областной думы проголосовали за принятие закона», — отмечается в трансляции, которая шла в соцсетях.

Новое концессионное соглашение планируют заключить с компанией «Врата Сибири».

27 июля «Наш город» сообщал, что далеко не все тюменцы довольны выбором места для огромного кампуса площадью более 160 тысяч квадратных метров. Наши подписчики Telegram-канала боятся, что озеро «Круглое» и Гагаринсий парк «погубят». Строители загрязнят озеро и местный лес. Более того, похоже им придётся возводить здания в водоохраной зоне (примерно 50 метров от берега). Напомним, что проект оценивается в 29 млрд рублей. Здесь же появится настоящий причал для яхт и прогулочных кораблей. На территории кампуса вблизи Гагаринского парка, в соответствии с планом, должен появиться многофункциональный спортцентр, оборудованный бассейном и ледовой ареной. Потом строители возведут новых технопарк, учебно-лабораторный корпус, и современную гостиницу.

«Тут скоро ни флоры ни фауны не останется! Будет вечная тусовка! Места в городе больше нет?! Пусть разберут долгострой под носом администрации г. Тюмени и там строят кампус, как раз в лоне ТюмГУ! Но нет, нашли озеро и лес», — сообщает подписчица Telegram-канала Анна Д.

Ранее сообщалось, что 28 июля житель Тюмени вышел на одиночный пикет против строительства межвузовского студенческого кампуса рядом с лесопарком имени Гагарина. Акцию протеста тюменец устроил у здания Тюменской областной Думы. Горожанин отмечает, что строительство кампуса грозит уменьшением зеленой зоны в черте города. Кроме того, парк Гагарина и озеро Круглое, где запланированы работы, должны быть местами для отдыха горожан. Против строительства студенческого кампуса выступают также жители микрорайонов Мыс и Тарманы. Горожане в настоящее время собирают подписи под петицией.

Студенческий кампус в Тюмени планируют построить через шесть лет. Работы по возведению нового объекта на площади более 180 гектаров обойдутся в 32 миллиарда рублей из них 50% — средства федерального бюджета, 40% — деньги инвестора и 10% — денежные средства из бюджета Тюменской области.

Чиновники одобрили строительство межвузовского кампуса в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Кампус
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