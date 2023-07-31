Тюменские депутаты одобрили строительство кампуса за десятки млрд рублей

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Депутаты Тюменской облдумы приняли закон, который позволит построить огромный кампус. Голосование прошло на внеочередном заседании, которое транслировалось онлайн.
«Депутаты тюменской областной думы проголосовали за принятие закона», — отмечается в трансляции, которая шла в соцсетях.
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27 июля «Наш город» сообщал, что далеко не все тюменцы довольны выбором места для огромного кампуса площадью более 160 тысяч квадратных метров. Наши подписчики Telegram-канала боятся, что озеро «Круглое» и Гагаринсий парк «погубят». Строители загрязнят озеро и местный лес. Более того, похоже им придётся возводить здания в водоохраной зоне (примерно 50 метров от берега). Напомним, что проект оценивается в 29 млрд рублей. Здесь же появится настоящий причал для яхт и прогулочных кораблей. На территории кампуса вблизи Гагаринского парка, в соответствии с планом, должен появиться многофункциональный спортцентр, оборудованный бассейном и ледовой ареной. Потом строители возведут новых технопарк, учебно-лабораторный корпус, и современную гостиницу.
«Тут скоро ни флоры ни фауны не останется! Будет вечная тусовка! Места в городе больше нет?! Пусть разберут долгострой под носом администрации г. Тюмени и там строят кампус, как раз в лоне ТюмГУ! Но нет, нашли озеро и лес», — сообщает подписчица Telegram-канала Анна Д.
Ранее сообщалось, что 28 июля житель Тюмени вышел на одиночный пикет против строительства межвузовского студенческого кампуса рядом с лесопарком имени Гагарина. Акцию протеста тюменец устроил у здания Тюменской областной Думы. Горожанин отмечает, что строительство кампуса грозит уменьшением зеленой зоны в черте города. Кроме того, парк Гагарина и озеро Круглое, где запланированы работы, должны быть местами для отдыха горожан. Против строительства студенческого кампуса выступают также жители микрорайонов Мыс и Тарманы. Горожане в настоящее время собирают подписи под петицией.
Студенческий кампус в Тюмени планируют построить через шесть лет. Работы по возведению нового объекта на площади более 180 гектаров обойдутся в 32 миллиарда рублей из них 50% — средства федерального бюджета, 40% — деньги инвестора и 10% — денежные средства из бюджета Тюменской области.