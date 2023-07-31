Тюменские депутаты одобрили строительство кампуса за десятки млрд рублей

27 июля «Наш город» сообщал, что далеко не все тюменцы довольны выбором места для огромного кампуса площадью более 160 тысяч квадратных метров. Наши подписчики Telegram-канала боятся, что озеро «Круглое» и Гагаринсий парк «погубят». Строители загрязнят озеро и местный лес. Более того, похоже им придётся возводить здания в водоохраной зоне (примерно 50 метров от берега). Напомним, что проект оценивается в 29 млрд рублей. Здесь же появится настоящий причал для яхт и прогулочных кораблей. На территории кампуса вблизи Гагаринского парка, в соответствии с планом, должен появиться многофункциональный спортцентр, оборудованный бассейном и ледовой ареной. Потом строители возведут новых технопарк, учебно-лабораторный корпус, и современную гостиницу.