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«Разве сейчас время для таких трат?» Тюменцы требуют остановить строительство кампуса

«Разве сейчас время для таких трат?» Тюменцы требуют остановить строительство кампуса

28 августа 2023, 06:00
Фото: pixabay
Жители Тюмени продолжают сбор подписей против строительства межвузовского кампуса в районе лесопарка Гагаринский. Активисты требуют от чиновников прекратить работы по строительству и продолжить только после обсуждения с общественностью о его целесообразности.
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Тюмень

Тюменцы отмечают, что публичное обсуждение должно пройти с привлечением независимых специалистов в области экологии, строительства, образования и др.

По мнению тюменцев, строительство кампуса в этом месте, безусловно, нанесет непоправимый вред экологии Тюмени. Кроме того, объект заявлен как межвузовский кампус, территория, на которой находятся жилые, образовательные и социальные объекты для студентов и преподавателей: общежития, учебные аудитории и лаборатории, библиотеки, зоны отдыха и кафе. Основной задачей такого строительства должно быть создание места проживания студентов недалеко от учебных заведений. Выбранный же для кампуса участок отдален от мест учебы и имеет сложную маршрутную сеть для проезда студентов к учебным корпусам.

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Также горожане подчеркнули в обращении, что на сегодняшний день миллиардные траты на строительство кампуса являются нецелесообразными.

«Стоимость работ проекта превысит 32 миллиарда рублей. Эти средства берутся, в том числе из бюджета региона. Сейчас важный исторический момент для нашей страны и всего российского народа! Разве сейчас время для таких трат? Такие огромные деньги важнее было бы направить на совсем другие цели (например, на развитие промышленности в регионе). Мы требуем прекратить строительство межвузовского кампуса на улице Мельникайте», — заявили в обращении активисты.

Документ в ближайшее время они планируют направить в адрес председателя Тюменской областной Думы Фуата Сайфитдинова, губернатора Александра Моора, главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, прокурора Тюменской области Владислава Московских и директора департамента недропользования и экологии Елены Уляшевой.

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Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе состоялось подписание концессионного соглашения для строительства кампуса в Тюмени. Закон о концессионном соглашении по строительству был одобрен депутатами облдумы в конце июля.

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