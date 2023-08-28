«Разве сейчас время для таких трат?» Тюменцы требуют остановить строительство кампуса

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Тюменцы отмечают, что публичное обсуждение должно пройти с привлечением независимых специалистов в области экологии, строительства, образования и др.
По мнению тюменцев, строительство кампуса в этом месте, безусловно, нанесет непоправимый вред экологии Тюмени. Кроме того, объект заявлен как межвузовский кампус, территория, на которой находятся жилые, образовательные и социальные объекты для студентов и преподавателей: общежития, учебные аудитории и лаборатории, библиотеки, зоны отдыха и кафе. Основной задачей такого строительства должно быть создание места проживания студентов недалеко от учебных заведений. Выбранный же для кампуса участок отдален от мест учебы и имеет сложную маршрутную сеть для проезда студентов к учебным корпусам.
Также горожане подчеркнули в обращении, что на сегодняшний день миллиардные траты на строительство кампуса являются нецелесообразными.
«Стоимость работ проекта превысит 32 миллиарда рублей. Эти средства берутся, в том числе из бюджета региона. Сейчас важный исторический момент для нашей страны и всего российского народа! Разве сейчас время для таких трат? Такие огромные деньги важнее было бы направить на совсем другие цели (например, на развитие промышленности в регионе). Мы требуем прекратить строительство межвузовского кампуса на улице Мельникайте», — заявили в обращении активисты.
Документ в ближайшее время они планируют направить в адрес председателя Тюменской областной Думы Фуата Сайфитдинова, губернатора Александра Моора, главы администрации Тюмени Руслана Кухарука, прокурора Тюменской области Владислава Московских и директора департамента недропользования и экологии Елены Уляшевой.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе состоялось подписание концессионного соглашения для строительства кампуса в Тюмени. Закон о концессионном соглашении по строительству был одобрен депутатами облдумы в конце июля.