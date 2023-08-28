«Разве сейчас время для таких трат?» Тюменцы требуют остановить строительство кампуса

По мнению тюменцев, строительство кампуса в этом месте, безусловно, нанесет непоправимый вред экологии Тюмени. Кроме того, объект заявлен как межвузовский кампус, территория, на которой находятся жилые, образовательные и социальные объекты для студентов и преподавателей: общежития, учебные аудитории и лаборатории, библиотеки, зоны отдыха и кафе. Основной задачей такого строительства должно быть создание места проживания студентов недалеко от учебных заведений. Выбранный же для кампуса участок отдален от мест учебы и имеет сложную маршрутную сеть для проезда студентов к учебным корпусам.