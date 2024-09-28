Два заместителя мэра Тюмени Афанасьева ушли в отставку

О том, куда перешли Кильтау и Пилипчук официальной информации нет. По данным инсайдеров, Андрей Пилипчук может перейти работу в правительство Югры — ему прочат должность директора департамента финансов. Кильтау, по информации источников, останется в Тюмени — возможно, займет должность в правительстве области, пишет Ура.Ру