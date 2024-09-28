Два заместителя мэра Тюмени Афанасьева ушли в отставку

Posted 28 сентября, 04:01
Published 28 сентября, 04:01
Modified 28 сентября, 04:03
Updated 28 сентября, 04:03
«Искренне поблагодарили наших уважаемых коллег — моих заместителей, верных друзей и товарищей. Мы знакомы много лет: с Андреем Владимировичем почти 20, с Владимиром Викторовичем — около 10, и все эти годы были наполнены невероятными достижениями, трудностями и победами. Благодаря профессионализму, преданности делу и командной работе у нас получалось решать сложные вопросы и добиваться поставленных задач. От всего сердца желаю коллегам удачи на новом этапе их карьеры», — сообщил Афанасьев.
Напомним, Владимир Кильтау в администрации Тюмени курировал работу департамента департаментов городского хозяйства, безопасностью жизнедеятельности, Андрей Пилипчук занимался финансовой частью и налоговой политикой.
О том, куда перешли Кильтау и Пилипчук официальной информации нет. По данным инсайдеров, Андрей Пилипчук может перейти работу в правительство Югры — ему прочат должность директора департамента финансов. Кильтау, по информации источников, останется в Тюмени — возможно, займет должность в правительстве области, пишет Ура.Ру
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе глава администрации Тюмени Афанасьев назначил двух новых заместителей. Кресла замов мэра заняли директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин и глава департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов.
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