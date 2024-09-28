nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября, 04:01

Published 28 сентября, 04:01

Modified 28 сентября, 04:03

Updated 28 сентября, 04:03

Тюменскую мэрию покинули заместители главы администрации Кильтау и Пилипчук

Два заместителя мэра Тюмени Афанасьева ушли в отставку

28 сентября 2024, 04:01
Фото: 1MI

Тюменскую мэрию покинули заместители главы администрации Кильтау и Пилипчук

Сюжет
Администрация г.Тюмени
Администрацию города покинули заместители главы администрации Владимир Кильтау и Андрей Пилипчук. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр областной столицы Максим Афанасьев.
«Искренне поблагодарили наших уважаемых коллег — моих заместителей, верных друзей и товарищей. Мы знакомы много лет: с Андреем Владимировичем почти 20, с Владимиром Викторовичем — около 10, и все эти годы были наполнены невероятными достижениями, трудностями и победами. Благодаря профессионализму, преданности делу и командной работе у нас получалось решать сложные вопросы и добиваться поставленных задач. От всего сердца желаю коллегам удачи на новом этапе их карьеры», — сообщил Афанасьев.

Напомним, Владимир Кильтау в администрации Тюмени курировал работу департамента департаментов городского хозяйства, безопасностью жизнедеятельности, Андрей Пилипчук занимался финансовой частью и налоговой политикой.

Мигрантам, не знающим русского языка, перестанут выдавать паспорта в Тюмени
Узнать подробнее

О том, куда перешли Кильтау и Пилипчук официальной информации нет. По данным инсайдеров, Андрей Пилипчук может перейти работу в правительство Югры — ему прочат должность директора департамента финансов. Кильтау, по информации источников, останется в Тюмени — возможно, займет должность в правительстве области, пишет Ура.Ру

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе глава администрации Тюмени Афанасьев назначил двух новых заместителей. Кресла замов мэра заняли директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин и глава департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов.

Читайте также:
Второе бабье лето: в Тюмени в выходные термометры покажут +20График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в октябре 2024 годаМигрантам, не знающим русского языка, перестанут выдавать паспорта в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Администрация г.Тюмени#Тюменская область#Новости тюмени#Администрация города#Назначения#Кадровые изменения#Максим Афанасьев
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика