Второе бабье лето: в Тюмени в выходные термометры покажут +20

Posted 28 сентября, 03:30
Published 28 сентября, 03:30
Modified 28 сентября, 03:32
Updated 28 сентября, 03:32
В Тюмени 28 сентября ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние часы термометры покажут +8…+11, к полудню воздух прогреется до +20, ночью температура воздуха составит +11…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 4,5 /с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:35, закат в 18:31, продолжительность дня 11 часов 46 минут.
В Тобольске 28 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром температура воздуха составит +6…+13, днем потеплеет до +18, в вечерние часы термометры покажут +11…+14. Скорость ветра составит 3,4 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:25, закат в 18:110, продолжительность дня 11 часов 45 минут.
В Ишиме 28 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. В утренние часы ожидается +5…+14, днем до +16…+19, ночью термометры покажу +7….+9. Скорость ветра составит 4 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:19, закат в 18:06, продолжительность дня 11 часов 47 минут.
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