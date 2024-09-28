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Posted 28 сентября, 03:30

Published 28 сентября, 03:30

Modified 28 сентября, 03:32

Updated 28 сентября, 03:32

В Тюмени 28 сентября потеплеет до +20

Второе бабье лето: в Тюмени в выходные термометры покажут +20

28 сентября 2024, 03:30

В Тюмени 28 сентября потеплеет до +20

На юге Тюменской области в субботу, 28 сентября, днем столбики термометров поднимутся до +15….+20, в вечерние и ночные часы ожидается +4…+9. День пройдет преимущественно без осадков при переменной облачности. Скорость ветра составит 6-11 м/с.

В Тюмени 28 сентября ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние часы термометры покажут +8…+11, к полудню воздух прогреется до +20, ночью температура воздуха составит +11…+14. Ветер будет дуть со скоростью до 4,5 /с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:35, закат в 18:31, продолжительность дня 11 часов 46 минут.

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В Тобольске 28 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром температура воздуха составит +6…+13, днем потеплеет до +18, в вечерние часы термометры покажут +11…+14. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:25, закат в 18:110, продолжительность дня 11 часов 45 минут.

В Ишиме 28 сентября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без осадков. В утренние часы ожидается +5…+14, днем до +16…+19, ночью термометры покажу +7….+9. Скорость ветра составит 4 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:19, закат в 18:06, продолжительность дня 11 часов 47 минут.

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