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Posted 28 сентября, 05:26

Published 28 сентября, 05:26

Modified 28 сентября, 05:28

Updated 28 сентября, 05:28

Тюменская семья приняла участие в шоу на «Первом канале»

Тюменка пришла на шоу Первого канала, чтобы лишить родительских прав экс-супруга

28 сентября 2024, 05:26
Фото: тг-канал «Мужское/Женское»

Тюменская семья приняла участие в шоу на «Первом канале»

Семья из Тюмени попала в передачу на федеральном канале. Тюменцы стали героями шоу «Мужское/Женское». 26-летняя Анастасия Бородина из Тюмени обратилась на Первый канал с надеждой, что ей помогут лишить родительских прав на дочь ее бывшего мужа Алексея.

Девушка рассказала, что с супругом они развелись шесть лет назад, с 7-летней дочерью он не общается, алименты не платит — долг достиг 600 тысяч рублей.

Свою жизнь с бывшим супругом Анастасия вспоминает с ужасом — только пьянки, унижения и побои. После очередного скандала она просто сбежала из дома с грудным ребенком на руках, с одним пакетом и больше не возвращалась. За это время бывший супруг успел даже отсидеть в тюрьме за грабеж и хранение наркотиков.

Сам Алексей Бородин заверяет, что он заботливый отец и лишать его прав не за что. Более того, он всегда считал свою семью нормальной, а себя примерным мужем. Алексей утверждает, что с дочерью у него всегда были прекрасные отношения, но после того как у бывшей супруги появилась новая семья, она запретила ему общаться с дочерью.

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Мужчина заявил, что намерен бороться за свои родительские права и планирует забрать ребенка.

Между тем, Анастасия сейчас живет с другим мужчиной, Александром, который сделал ей предложение и готов воспитывать ее детей. Для чего она и хочет лишить родительских прав бывшего супруга. В марте этого года Бородина уже пыталась лишить родительских прав бывшего супруга, но тогда суд ей отказал.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области мать четверых детей лишили родительских прав за пристрастие к алкоголю. Женщина не работала, а спиртное приобретала на деньги, которые ежемесячно получала на детей.

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