Тюменка пришла на шоу Первого канала, чтобы лишить родительских прав экс-супруга

Сам Алексей Бородин заверяет, что он заботливый отец и лишать его прав не за что. Более того, он всегда считал свою семью нормальной, а себя примерным мужем. Алексей утверждает, что с дочерью у него всегда были прекрасные отношения, но после того как у бывшей супруги появилась новая семья, она запретила ему общаться с дочерью.