Тюменка пришла на шоу Первого канала, чтобы лишить родительских прав экс-супруга

Posted 28 сентября, 05:26
Published 28 сентября, 05:26
Modified 28 сентября, 05:28
Updated 28 сентября, 05:28
Девушка рассказала, что с супругом они развелись шесть лет назад, с 7-летней дочерью он не общается, алименты не платит — долг достиг 600 тысяч рублей.
Свою жизнь с бывшим супругом Анастасия вспоминает с ужасом — только пьянки, унижения и побои. После очередного скандала она просто сбежала из дома с грудным ребенком на руках, с одним пакетом и больше не возвращалась. За это время бывший супруг успел даже отсидеть в тюрьме за грабеж и хранение наркотиков.
Сам Алексей Бородин заверяет, что он заботливый отец и лишать его прав не за что. Более того, он всегда считал свою семью нормальной, а себя примерным мужем. Алексей утверждает, что с дочерью у него всегда были прекрасные отношения, но после того как у бывшей супруги появилась новая семья, она запретила ему общаться с дочерью.
Мужчина заявил, что намерен бороться за свои родительские права и планирует забрать ребенка.
Между тем, Анастасия сейчас живет с другим мужчиной, Александром, который сделал ей предложение и готов воспитывать ее детей. Для чего она и хочет лишить родительских прав бывшего супруга. В марте этого года Бородина уже пыталась лишить родительских прав бывшего супруга, но тогда суд ей отказал.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области мать четверых детей лишили родительских прав за пристрастие к алкоголю. Женщина не работала, а спиртное приобретала на деньги, которые ежемесячно получала на детей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Полозова Алена Викторовна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84