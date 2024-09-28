На тюменском заводе СИБУР погиб рабочий. Его придавило трубой

Posted 28 сентября, 04:51
Published 28 сентября, 04:51
Modified 28 сентября, 04:53
Updated 28 сентября, 04:53
По данным объединенной пресс-службы судебной системы, в день трагедии Александр Г. находился в кабине буровой установки на территории ООО «ЗапСибНефтехим» и выполнял работы по устройству буронабивных свай при помощи обсадных труб. Помощник машиниста буровой установки подготовил обсадную трубу.
Мужчина не убедился в отсутствии людей в зоне действия машины, при этом приступил к опусканию обсадной трубы на землю. В результате труба упала на находящегося рядом помощника машиниста буровой установки. От полученных травм последний скончался.
Тобольский городской суд признал Александра Гулько виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, в пользу отца потерпевшего с ООО СК «Райдекс», компании-работодателя Александра Г., суд постановил взыскать 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
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