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Posted 28 сентября, 04:51

Published 28 сентября, 04:51

Modified 28 сентября, 04:53

Updated 28 сентября, 04:53

В Тобольске осудили машиниста буровой установки за гибель рабочего

На тюменском заводе СИБУР погиб рабочий. Его придавило трубой

28 сентября 2024, 04:51
Фото: 1MI

В Тобольске осудили машиниста буровой установки за гибель рабочего

Сюжет
Суд
Трагедия произошла в октябре 2023 года. Накануне суд вынес приговор виновному в гибели рабочего — 38-летнему машинисту буровой установки Александру Г. Его обвинили в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы, в день трагедии Александр Г. находился в кабине буровой установки на территории ООО «ЗапСибНефтехим» и выполнял работы по устройству буронабивных свай при помощи обсадных труб. Помощник машиниста буровой установки подготовил обсадную трубу.

Мужчина не убедился в отсутствии людей в зоне действия машины, при этом приступил к опусканию обсадной трубы на землю. В результате труба упала на находящегося рядом помощника машиниста буровой установки. От полученных травм последний скончался.

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Тобольский городской суд признал Александра Гулько виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, в пользу отца потерпевшего с ООО СК «Райдекс», компании-работодателя Александра Г., суд постановил взыскать 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тюменской области на предприятиях погибли 11 человек. В перечень травмоопасных отраслей попали строительство, обрабатывающие производства ремонт автотранспорта.

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