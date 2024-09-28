На тюменском заводе СИБУР погиб рабочий. Его придавило трубой

Тобольский городской суд признал Александра Гулько виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, в пользу отца потерпевшего с ООО СК «Райдекс», компании-работодателя Александра Г., суд постановил взыскать 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.