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Posted 27 сентября, 04:24

Published 27 сентября, 04:24

Modified 27 сентября, 04:40

Updated 27 сентября, 04:40

Власти Тюмени запретили ветеранам СВО проводить митинг по защите своих прав

Встречи не будет. Власти Тюмени запретили ветеранам СВО проводить митинг

27 сентября 2024, 04:24
Фото: 1MI

Власти Тюмени запретили ветеранам СВО проводить митинг по защите своих прав

Тюменские власти отклонили запрос ветеранов СВО о проведении митинга в центре города. Его бойцы планировали организовать из-за отсутствия электричества в домах, которые были подарены ветеранам в Перевалово.

Как сообщает портал РБК Тюмень, бывшие участники СВО планировали встретиться и провести пикеты у здания регионального правительства, однако власти города идею забраковали. По их словам, из-за того, что в уведомлении о митинге отсутствовали подписи от организаторов.

Теперь же ветераны планируют подготовить еще одно обращение и встретиться с губернатором Александром Моором для решения свое проблемы.

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Напомним, что еще летом предприниматель Станислав Борисов подарил ветеранам СВО дома на своем участке в Перевалово. Однако тут их ждало разочарование. Сначала дома не могли подключить к электричеству, а позже на имущество вовсе наложили арест.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени экс-заместителя мэр отправили под арест.

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