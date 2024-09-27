Встречи не будет. Власти Тюмени запретили ветеранам СВО проводить митинг

Posted 27 сентября, 04:24
Published 27 сентября, 04:24
Modified 27 сентября, 04:40
Updated 27 сентября, 04:40
Как сообщает портал РБК Тюмень, бывшие участники СВО планировали встретиться и провести пикеты у здания регионального правительства, однако власти города идею забраковали. По их словам, из-за того, что в уведомлении о митинге отсутствовали подписи от организаторов.
Теперь же ветераны планируют подготовить еще одно обращение и встретиться с губернатором Александром Моором для решения свое проблемы.
Напомним, что еще летом предприниматель Станислав Борисов подарил ветеранам СВО дома на своем участке в Перевалово. Однако тут их ждало разочарование. Сначала дома не могли подключить к электричеству, а позже на имущество вовсе наложили арест.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени экс-заместителя мэр отправили под арест.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Полозова Алена Викторовна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84