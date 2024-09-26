«Приехали домой, но и тут война»: тюменские ветераны СВО идут на митинг за свои дома

Posted 26 сентября, 09:01
Published 26 сентября, 09:01
Modified 26 сентября, 09:03
Updated 26 сентября, 09:03
В редакцию «Нашего города» обратились ветераны СВО, получившие в дар от тюменского бизнесмена Станислава Борисова дома в районе Перевалово. Пиком их возмущения стал арест, наложенный на недвижимость, который был инициирован администрацией Тюменского района.
«Некомпетентность и антинародные действия чиновников Тюменского района вызвали возмущение в обществе. Из-за абсурдного судебного иска, мотивы которого плохо стыкуются с заявленной государством политикой и с требованиями самой администрации Тюменского района, под арест попало жильё простых граждан, среди которых участники СВО, включая овдовевшие семьи. Причем эти граждане неукоснительно выполнили требования, официально выдвинутые администрацией Тюменского района, а также требования федерального законодательства», — сообщают получившие дома бойцы СВО.
В обращении указывается, что дома в Перевалово размежёваны в соответствии с градостроительным планом и правилами землепользования. Однако администрация Тюменского района подала иск, в котором указала, что дома в Перевалово использоваться по прямому назначению не могут — ведь там нет места для дорог с элементами обустройства. В то же время жители домов указывают, что улицы в Перевалово уже построены, пока они называются «проездами», но выполнены они были в соответствии с требованиями градостроительного плана земельного участка.
Спорных вопросов в разбирательстве много, но неизменным остается арест, из-за которого главе Тюмени Максиму Афанасьеву уже подали уведомление о проведении «массового пикета», чтобы привлечь внимание к проблемам в Перевалово. О них мы подробнее расскажем далее.
После торжественного вручения ключей от домов в Перевалово бойцам СВО, почти сразу назрела проблема — дома не были подключены к электричеству.
«Эта история уже оскому набила. Я — участник СВО, нашим бойцам гражданин Борисов Станислав Евгеньевич сделал подарок ко Дню ветерана боевых действий. Просто его личная инициатива, выразил поддержку. Но он сразу сказал, мол, ребят, дома не подключены — без электроэнергии. Но это все вопрос решаемый. Однако не все оказалось так просто», — рассказал «Нашему городу» ветеран СВО Вячеслав Дьяченко.
Также он сообщил, что вскоре после вручения домов, в отношении Борисова возбудили уголовное дело о мошенничестве, а бойцов просили дать показания правоохранителям, чтобы те подтвердили, что они не являются родственниками Борисова и не имеют корыстной цели, получая такие подарки. Дело о мошенничестве пока не закрыто.
Местные жители записали видеообращение, в котором обратились к главе СКР Александру Бастрыкину. Долго ждать реакции не пришлось, и вопрос был поставлен на контроль. Проверку проводила и местная прокуратура, после которой губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что все жители Перевалово в обязательном порядке будут подключены к сетям, а виноват в сложившейся ситуации застройщик.
«Все собственники жилья в Перевалово, вне зависимости от их социального статуса, безусловно, будут подключены к электричеству. Этой ситуации бы не было, если бы застройщик заблаговременно сделал то, что должен: учел количество строящихся домов, подсчитал всю будущую нагрузку и обратился в электросетевую компанию, заключил договор и оплатил присоединение. Все же благодаря нашим совместным усилиям недавно такой договор был заключен. „Россети Тюмень“ приступили к выполнению мероприятий, к 1 ноября построенные дома должны быть подключены к сетям», — заявил Александр Моор.
Однако не факт, что установленные сроки удастся соблюсти, так как сейчас на дома наложен арест в связи с иском, поданным администрацией Тюменского района. О нем мы расскажем чуть позже. Как говорит Вячеслав Дьяченко, сейчас дома снова нельзя подключить к сетям, но уже из-за действующего ареста.
«В некоторых случаях действительно может накладываться запрет не только на распоряжение, но и на использование имущества. Причем накладывается он на неопределенный срок — обычно это время разбирательства, но оно может затянуться», — пояснил «Нашему городу» юрист Антон Хавралев.
В момент, когда вопрос с электричеством, казалось бы, был решен. Беда пришла с другой стороны — администрация Тюменского района подала иск в Тюменский районный суд, в рамках которого на дома был наложен арест.
Исковое заявление имеется в распоряжении редакции «Нашего города», в нем указано, что местные власти требуют запретить ответчикам, в числе которых Станислав Борисов, реализовывать и отчуждать третьим лицам земельные участки и расположенные на них дома. Также на ответчиков хотят возложить обязанность по «образованию земельных участков» для строительства транспортной инфраструктуры.
Как раз размещение объектов транспортной инфраструктуры и стало яблоком раздора в этом деле. Несмотря на то, что земля поделена на законных основаниях с оформлением соответствующей документации, там не оказалось места для дорог, светофоров и остановок.
«Ответчиками при межевании предоставленных земельных участков ширина земельных участков, посредством которых должна быть обеспечена транспортная доступность образованных земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства. Важно отметить, что установление тех или иных параметров для вновь образуемых земельных участков ориентировано, прежде всего, на обеспечение возможности дальнейшего пространственного развития территории с учетом установленных действующим законодательством требований», — сообщают представители администрации.
В иске указано, что построенные дома мешают развитию транспортной инфраструктуры, а это, в свою очередь, мешает использованию домов для их прямого назначения. По мнению истца, сейчас в Перевалово продаются участки и дома, которые не смогут в дальнейшем использоваться потребителями для целей, в которых они приобретаются, из-за невозможности обеспечения автомобильными дорогами с элементами обустройства — обочинами, остановками, светофорами, дорожными знаками, уличным освещением и т. д.
«Отсутствие указанных объектов инфраструктуры в настоящее время с учетом невозможности их обустройства в будущем не позволит потребителям в полной мере осуществлять правомочия собственника земельного участка объекта капитального строительства, которые заключаются во владении, пользовании распоряжении принадлежащим им имуществом», — указывают представители администрации в иске.
«Наш город» обратился в администрацию района и направил официальный запрос по поводу ареста имущества в Перевалово, однако получить ответ оперативно не удалось.
Однако собственники домов уже подготовили ответ, в котором они указали, что для территории, на которой расположены их земельные участки установлены следующие параметры:
А значит местные дороги, по мнению ответчика, все же соответствуют нормам. Ответчики указывают, что истцом не доказано нарушение градостроительных норм и региональных нормативов в части обеспечения транспортной доступности спорных земельных участков.
Как говорит специалист по земельно-имущественным отношениям Александр Свистунов, в деле может потребоваться проведение независимой экспертизы, чтобы установить соответствии норм для конкретной территории.
«Основой разбирательств часто становятся противопоставленные друг другу заключения и действующие нормы для конкретной территории, действующие на конкретном субъекте. Установить, кто прав в ситуации сможет суд, который оценит аргументы обеих сторон. однако важно понимать, что бремя доказывания лежит на заявителе», — указывает специалист.
Предварительное судебное заседание назначено на 27 сентября, оно пройдет в Тюменском районном суде в 9:00.
Сейчас в Перевалово не понимают, почему их дома вдруг стали предметом иска, так как ранее всё проводилось, по словам собственников, с соблюдением необходимых норм.
«Мы приехали домой, но и тут война. Ну как такое возможно? Это доступное жилье, которого сейчас люди лишились, среди них вдовы с детьми. Как так можно?», — говорит Вячеслав Дьяченко.
Уже на 28 сентября запланирован пикет ветеранов СВО. Однако, несмотря на то, что они уведомили о нем администрацию Тюмени, им необходимо получить разрешение, в противном случае их могут арестовать и составить протокол за административное правонарушение.
«Не требуется разрешение для одиночных пикетов, а массовые мероприятия необходимо согласовывать. Если в мероприятии откажут, то участников могут привлечь к административной ответственности, наказание — вплоть до административного ареста», — рассказал «Нашему городу» адвокат Павел Руснаков.
А потому пока неизвестно, к чему приведет выступление ветеранов СВО. Они желают привлечь внимание к своей проблеме. В то же время, пока суд не снимет арест, добиться допуска к домам им не удастся.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что предложение эксперта ЖКХ Андрея Широкова выселить малоимущих россиян из их квартир в арендное жилье возмутило тюменцев.
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