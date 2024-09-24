Экс-заместителя мэра Тюмени отправили под арест

Posted 24 сентября, 03:48
Published 24 сентября, 03:48
Modified 24 сентября, 03:50
Updated 24 сентября, 03:50
«Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу бывшего замглавы Тюмени Сергея Роженцева по делу о мошенничестве», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По данным тг-канала Тюмень/Новости/Политика, речь идет о мошеннических действиях в рамках поставок в рамках специальной военной операции. Размер общей суммы предполагаемых убытков в настоящее время выясняется. Известно, что товары для СВО были поставлены в срок, в полном объеме и по рыночным ценам — контролирующие органы не раз проводили проверку, нарушений обнаружено было.
Отметим, Сергей Роженцев с 2009 по 2012 годы работал в должности заместителя главы Тюмени — курировал вопросы промышленности, транспорта, связи и торговли. В настоящее время является генеральным директором ГК «Деловой мир» и «Интеллект».
Ранее «Наш Город» писал, что об аресте Роженцева и еще 14 человек стало известно в конце минувшей недели. Задержания проходили 19 сентября.