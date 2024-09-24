Экс-заместителя мэра Тюмени отправили под арест

По данным тг-канала Тюмень/Новости/Политика, речь идет о мошеннических действиях в рамках поставок в рамках специальной военной операции. Размер общей суммы предполагаемых убытков в настоящее время выясняется. Известно, что товары для СВО были поставлены в срок, в полном объеме и по рыночным ценам — контролирующие органы не раз проводили проверку, нарушений обнаружено было.