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Posted 24 сентября, 03:48

Published 24 сентября, 03:48

Modified 24 сентября, 03:50

Updated 24 сентября, 03:50

В Тюмени арестовали экс-заместителя мэра города по делу о мошенничестве

Экс-заместителя мэра Тюмени отправили под арест

24 сентября 2024, 03:48
Фото: 1MI

В Тюмени арестовали экс-заместителя мэра города по делу о мошенничестве

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Суд
Тюменского предпринимателя и экс-заместителя мэра города Сергея Роженцева отправили в СИЗО до 18 ноября. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве.
«Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу бывшего замглавы Тюмени Сергея Роженцева по делу о мошенничестве», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным тг-канала Тюмень/Новости/Политика, речь идет о мошеннических действиях в рамках поставок в рамках специальной военной операции. Размер общей суммы предполагаемых убытков в настоящее время выясняется. Известно, что товары для СВО были поставлены в срок, в полном объеме и по рыночным ценам — контролирующие органы не раз проводили проверку, нарушений обнаружено было.

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Отметим, Сергей Роженцев с 2009 по 2012 годы работал в должности заместителя главы Тюмени — курировал вопросы промышленности, транспорта, связи и торговли. В настоящее время является генеральным директором ГК «Деловой мир» и «Интеллект».

Ранее «Наш Город» писал, что об аресте Роженцева и еще 14 человек стало известно в конце минувшей недели. Задержания проходили 19 сентября.

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