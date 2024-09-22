Военный из Тюмени похитил гуманитарную помощь на 2 миллиона рублей

Известно, что ранее Александр работал в тюменском ФСИН, принимал участие в боевых действиях на Кавказе, является ветераном боевых действий и был награжден медалью Суворова. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела Александр сотрудничал со следствием, а также возместил нанесенный ущерб на сумму 882 тысячи рублей, пишет 72.RU.