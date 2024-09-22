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Posted 22 сентября, 05:14

Published 22 сентября, 05:14

Modified 22 сентября, 05:19

Updated 22 сентября, 05:19

Военный из Тюмени похитил гуманитарную помощь на 2 миллиона рублей

Военный из Тюмени похитил гуманитарную помощь на 2 миллиона рублей

22 сентября 2024, 05:14
Фото: 1MI
Сюжет
Суд
Участника специальной военной операции из Тюмени отправили на три года в исправительную колонию за кражу гуманитарной помощи. Такое решение вынес военный суд.

Александра призвали на военную службу по мобилизации. В армии тюменец в звании майора служил на должности заместителя командира военной части по вооружению. Как выяснилось, Александр украл имущество Министерства обороны на сумму 2,2 миллиона рублей.

Вместе с двумя курсантами ТВВИКУ военный украл более 440 пар берцев, приобретенных общественной организацией в качестве гуманитарной помощи для солдат. Впоследствии он их продал коммерческой организации.

Известно, что ранее Александр работал в тюменском ФСИН, принимал участие в боевых действиях на Кавказе, является ветераном боевых действий и был награжден медалью Суворова. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела Александр сотрудничал со следствием, а также возместил нанесенный ущерб на сумму 882 тысячи рублей, пишет 72.RU.

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Суд назначил Александру наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии. Также военного по решению суда лишили звания майора.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени под арест отправили предпринимателя Сергея Роженцева. Его подозревают в махинациях с завышением цен для поставок на СВО и хищении 200 миллионов рублей.

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