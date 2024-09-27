Избиением девочки в школе Тюменской области заинтересовался глава СК Бастрыкин

Posted 27 сентября, 05:45
Published 27 сентября, 05:45
Modified 27 сентября, 05:51
Updated 27 сентября, 05:51
Инцидент произошел во время учебного процесса. Несколько девочек заперли другую в школьном туалете. Две держали избитую, а третья наносила удары. Как рассказала мама девочки, ее ребенок получил травмы и ушибы на лице. При этом руководство школы мер не приняло и вызывать скорую не стало.
Также мать пострадавшей утверждает, что отец обидчицы — бывший работник органов и сейчас пытается выкрутить ситуацию в свою пользу.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил главе Тюменского СК Александру Кублякову провести проверку и доложить о проделанной работе.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени появятся новые миниатюрные школы.
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