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Posted 27 сентября, 05:45

Published 27 сентября, 05:45

Modified 27 сентября, 05:51

Updated 27 сентября, 05:51

Избиением девочки в школе Тюменской области заинтересовался глава СК Бастрыкин

Избиением девочки в школе Тюменской области заинтересовался глава СК Бастрыкин

27 сентября 2024, 05:45
Фото: 1MI
Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту случившегося в селе Луговое. Там, напомним, сверстницы избили другую девочку в школьном туалете.

Инцидент произошел во время учебного процесса. Несколько девочек заперли другую в школьном туалете. Две держали избитую, а третья наносила удары. Как рассказала мама девочки, ее ребенок получил травмы и ушибы на лице. При этом руководство школы мер не приняло и вызывать скорую не стало.

Также мать пострадавшей утверждает, что отец обидчицы — бывший работник органов и сейчас пытается выкрутить ситуацию в свою пользу.

Одна наносила удары, другие держали: в туалете тюменской школы жестоко избили девочку
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Глава СК Александр Бастрыкин поручил главе Тюменского СК Александру Кублякову провести проверку и доложить о проделанной работе.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени появятся новые миниатюрные школы.

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#Александр Смирнов#Следственный комитет#Школьники#Школы#Следственное управление
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