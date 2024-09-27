Избиением девочки в школе Тюменской области заинтересовался глава СК Бастрыкин

Инцидент произошел во время учебного процесса. Несколько девочек заперли другую в школьном туалете. Две держали избитую, а третья наносила удары. Как рассказала мама девочки, ее ребенок получил травмы и ушибы на лице. При этом руководство школы мер не приняло и вызывать скорую не стало.