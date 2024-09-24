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Posted 24 сентября, 05:50

Published 24 сентября, 05:50

Modified 24 сентября, 05:52

Updated 24 сентября, 05:52

В Тюменской области на карантин ушли более 250 классов в школах

Стало известно, сколько тюменских классов закрыли на карантин

24 сентября 2024, 05:50
Фото: 1MI

В Тюменской области на карантин ушли более 250 классов в школах

Сюжет
Коронавирус
В школах Тюменской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ на дистанционное обучение переведено более 250 классов.
«По данным на 23 сентября, в школах Тюменской области вследствие превышения порога заболеваемости на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведены 256 классов», — рассказали «Нашему Городу» в департаменте образования Тюменской области.

В ведомстве отметили, что решение о карантине руководство образовательных учреждений принимает в том случае, если в классе отсутствует 20% и более детей по причине болезни.

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По данным Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе продолжает сезонный рост числа заболевших ОРВИ. Вирусов гриппа не выявлено. Также отмен рост числа заболевших COVID-19 — за неделю с 10 по 17 сентября коронавирус был обнаружен у 282 человек (неделей ранее у 194 человек).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличилось число заболевших внебольничной пневмонией. За последние полмесяца данный показатель составил 63 случая на 100 тысяч населения.

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