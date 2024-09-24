Стало известно, сколько тюменских классов закрыли на карантин

По данным Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе продолжает сезонный рост числа заболевших ОРВИ. Вирусов гриппа не выявлено. Также отмен рост числа заболевших COVID-19 — за неделю с 10 по 17 сентября коронавирус был обнаружен у 282 человек (неделей ранее у 194 человек).