Одна наносила удары, другие держали: в туалете тюменской школы жестоко избили девочку

Posted 25 сентября, 07:41
Published 25 сентября, 07:41
Modified 25 сентября, 07:43
Updated 25 сентября, 07:43
«23 сентября 2024 года в школе (МАОУ Луговская СОШ, с. Луговое, Тюменский район) произошёл инцидент. По словам дочери, её избила одноклассница в туалете (несколько других девочек держали дочь). Ребенок на скорой был доставлен в ОКБ 2. Моя дочь получила ушиб мягких тканей носа, ушиб века и окологлазничной области, ушиб и гематому век и параорбитальной области обоих глаз, ушибы мягких тканей головы», — сообщила тюменка.
Женщина отметила, что по неизвестной причине сотрудники общеобразовательного учреждения не стали вызывать на место происшествия медиков скорой помощи. Кроме того, тюменка указала на то, что отцом обидчицы ее дочери является экс-сотрудник УМВД, который уже оформил справку о травмах у его дочери.
«Опасаюсь, что ситуацию развернут не в нашу пользу», — посетовала мама пострадавшей ученицы.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» информацию о произошедшем ЧП подтвердили. В ведомстве отметили, что в настоящее время проверку проводят сотрудники ПДН.
«После установления полных обстоятельств будет дана правовая оценка и приняты меры в пределах компетенции», — пояснили в пресс-службе УМВД.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осудили местного жителя, который напал на 13-летнего подростка и попытался его задушить. Его приговорили к 4 годам лишения свободы.