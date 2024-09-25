Одна наносила удары, другие держали: в туалете тюменской школы жестоко избили девочку

Женщина отметила, что по неизвестной причине сотрудники общеобразовательного учреждения не стали вызывать на место происшествия медиков скорой помощи. Кроме того, тюменка указала на то, что отцом обидчицы ее дочери является экс-сотрудник УМВД, который уже оформил справку о травмах у его дочери.