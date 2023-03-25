«Город на воде, как в Италии»: в Перевалово подтопило дома

В Тюменском районе собственники земельных участков оказались в зоне затопления

В паблике «Заречный район города Тюмени» появилась жалоба от местных жителей. Они купили дом в селе Перевалово, а территорию весной неплохо подтопило, и теперь по этим глубоким лужам невозможно пройти.