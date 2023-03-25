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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

«Город на воде, как в Италии»: в Перевалово подтопило дома

25 марта 2023, 16:28
Фото: Паблик Вконтакте "Заречный район города Тюмени "

В Тюменском районе собственники земельных участков оказались в зоне затопления

В паблике «Заречный район города Тюмени» появилась жалоба от местных жителей. Они купили дом в селе Перевалово, а территорию весной неплохо подтопило, и теперь по этим глубоким лужам невозможно пройти.
«Это не дом! Это гавнодомик! И не ругайтесь. Оно так и есть, извините. Этот застройщик по всей Тюмени такие гавнодомики лепит пачками. По дешману. Ну, что купили, то и получите… Удачи вам его сбагрить, и побыстрее!» — написал в ответ местный житель.

Ранее жители дома по улице Котовского, 55, расположенного возле ОКБ N, жаловались на затопление. Также тюменцы были возмущены наличием ям и гололёда на этом участке. В областном Департаменте здравоохранения пообещали решить данную проблему.

На ямы и лужи у ОКБ №1 в Тюмени отреагировали в департаменте здравоохранения. Фото
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#Елена Чебоксарова#Лужи#Затопление#Жалобы#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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