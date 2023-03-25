«Город на воде, как в Италии»: в Перевалово подтопило дома

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
«Это не дом! Это гавнодомик! И не ругайтесь. Оно так и есть, извините. Этот застройщик по всей Тюмени такие гавнодомики лепит пачками. По дешману. Ну, что купили, то и получите… Удачи вам его сбагрить, и побыстрее!» — написал в ответ местный житель.
Ранее жители дома по улице Котовского, 55, расположенного возле ОКБ N, жаловались на затопление. Также тюменцы были возмущены наличием ям и гололёда на этом участке. В областном Департаменте здравоохранения пообещали решить данную проблему.