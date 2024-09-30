Космические «сюрпризы» для тюменцев. График магнитных бурь на октябрь 2024 года

Posted 30 сентября, 01:00
Published 30 сентября, 01:00
Modified 30 сентября, 01:00
Updated 30 сентября, 01:00
По информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, в начале октября будет достаточно спокойно. Первые геомагнитные возмущения наступят 5 октября и продлятся до 6 октября.
В период с 7 по 9 октября магнитосфера Земли будет спокойной, солнечных вспышек не ожидается.
Далее непростой период ожидается с 10 по 12 октября. Геоудары составят от четырех до пяти баллов. Повышенная геомагнитная активность будет сотрясать нашу планету двое суток подряд.
Следующая магнитная буря прогнозируется 22–24 октября. Интенсивность ударов достигнет четырех баллов. Последний вероятный геошторм наступит 26 октября.
Как известно, магнитные бури — весьма неприятное явление. В это время у метеопатов может наблюдаться депрессия, апатия, раздражительность, быстрая смена настроения, обострение хронических болезней, повышение давления или нарушение сна.
Эксперты советуют не терпеть головную боль, пить обезболивающее, а также больше времени отдыхать и прогуливаться на свежем воздухе. Рекомендуется не злоупотреблять алкогольными напитками и курением. Стоит обязательно запастись необходимыми медикаментами, которые улучшат состояние.
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