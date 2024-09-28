Чиновники администрации Тюмени пересядут на российские авто. На это потратят миллионы

Posted 28 сентября, 06:42
Published 28 сентября, 06:42
Modified 28 сентября, 07:56
Updated 28 сентября, 07:56
В документации, размещенной на портале Госзакупки, указано, что поставщик должен поставить десять седанов марки «Москвич 6» или эквивалентных данной марки автомобилей.
Транспортные средства должны быть оборудованы климат-котролем, кнопкой запуска двигателя, иммобилайзером, датчиками парковки, антиблокировочной, антипробуксовочной системами и т. д. Обязательное требование — наличие комплекта зимней резины и кожаные сиденья салона.
Автомобили, согласно контракту, должны быть поставлены администрации Тюмени в срок до 15 ноября 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области пытается оформить кредит на 3,6 миллиарда рублей на три года для покрытия дефицита бюджета. Тендер размещен на портале Госзакупки.
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