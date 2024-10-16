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Митинги протеста

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Ветеранам СВО разрешили провести митинг в Тюмени, но есть нюанс
16 октября, 05:33
Не договорились. Тюменские бойцы СВО не отказались от митинга в защиту домов
3 октября, 09:59
Бастрыкин в помощь: тюменские ветераны СВО дошли до Москвы в борьбе за свои дома
30 сентября, 06:52
«Приехали домой, но и тут война»: тюменские ветераны СВО идут на митинг за свои дома
26 сентября, 09:01
Собрала десятки человек и устроила шествие: в Тюмени оштрафовали активистку за митинг
Активистку из Югры оштрафовали на 10 тысяч рублей в Тюмени, а несанкционированный митинг. Такое решение вынес Центральный районный суд города.
21 июня, 07:59
2023
«Рябцев против Кухарука»: как прошел процесс по иску против главы города
20 апреля 2023, 11:12
«Рябцев vs Кухарук»: общественник судится с главой города
19 апреля 2023, 09:03
Тюменскому общественнику глава города отказал в митинге против главы города
10 апреля 2023, 06:25
В Тюмени проведут митинг «За изгнание бесов»
3 апреля 2023, 11:27
Администрация Тюмени отказала Юрию Рябцеву в проведении пикета против тарифов ЖКХ
16 февраля 2023, 16:16
Активисты хотят провести в Тюмени митинг против роста тарифов на ЖКХ
14 февраля 2023, 13:21

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