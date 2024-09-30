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Posted 30 сентября, 06:58

Published 30 сентября, 06:58

Modified 30 сентября, 07:00

Updated 30 сентября, 07:00

В Тюмени на пожаре в многоквартирном доме спасли 8 человек

В многоэтажке в центре Тюмени загорелась квартира. Есть пострадавшие

30 сентября 2024, 06:58
Фото: МЧС ТО

В Тюмени на пожаре в многоквартирном доме спасли 8 человек

ЧП произошло в понедельник утром, 30 сентября. Сообщение о пожаре в одной из квартир 9-этажного дома по улице Холодильной поступило в дежурную часть около восьми часов утра.

На место происшествия были направлены шесть единиц техники и 18 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области.

Видео: МЧС ТО.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из окна квартиры на шестом этаже. Из опасной зоны было спасено восемь человек, в том числе пятеро детей. Один человек пострадал и был госпитализирован.

Общая площадь пожара составила 7 квадратных метров. Причина возникновения огня выясняется.

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Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в центре Тюмени в ресторане на Цветном бульваре произошел пожар. По предварительным данным огонь перекинулся на здание от стоящего рядом мусорного контейнера.

На месте ЧП работали 32 человека, 9 единиц основной и специальной техники МЧС. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров, информации о пострадавших нет.

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