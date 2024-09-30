В многоэтажке в центре Тюмени загорелась квартира. Есть пострадавшие

Posted 30 сентября, 06:58
Published 30 сентября, 06:58
Modified 30 сентября, 07:00
Updated 30 сентября, 07:00
На место происшествия были направлены шесть единиц техники и 18 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из окна квартиры на шестом этаже. Из опасной зоны было спасено восемь человек, в том числе пятеро детей. Один человек пострадал и был госпитализирован.
Общая площадь пожара составила 7 квадратных метров. Причина возникновения огня выясняется.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в центре Тюмени в ресторане на Цветном бульваре произошел пожар. По предварительным данным огонь перекинулся на здание от стоящего рядом мусорного контейнера.
На месте ЧП работали 32 человека, 9 единиц основной и специальной техники МЧС. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров, информации о пострадавших нет.
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