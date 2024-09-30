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Posted 30 сентября, 06:04

Published 30 сентября, 06:04

Modified 30 сентября, 06:06

Updated 30 сентября, 06:06

В Тюмени под окнами многоэтажного дома нашли труп

С балкона многоэтажки на Ямской выпал мужчина. Он погиб

30 сентября 2024, 06:04
Фото: 1MI

В Тюмени под окнами многоэтажного дома нашли труп

Тело мужчины под окнами многоэтажки обнаружили в воскресенье днем жители дома на Ямской. По словам очевидцев, он выпал с балкона. На место происшествия были вызваны медики помощи.

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 16:03. Врачи прибыли на место происшествия спустя 13 минут. К сожалению, от полученных травм тюменец скончался до приезда медиков.

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Ранее «Наш Город» писал, что 14 сентября из окна высотки на Лесобазе выпал молодой человек. Полученные им ранения оказались несовместимы с жизнью.

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