Тюменцам, пострадавшим от паводка, власти выплатили более 188 миллионов рублей

Posted 30 сентября, 05:44
Published 30 сентября, 05:44
Modified 30 сентября, 05:46
Updated 30 сентября, 05:46
По данным информационного центра правительства Тюменской области, всего заявление на покупку, а также строительство новых домов подали более 70 жителей региона, пострадавших от паводка. Общая сумма выделенных им средств составила 113,3 миллиона рублей. В каждом случае она рассчитывалась в соответствии с площадью помещения и категорией получателя компенсации.
Материальную помощь на ремонт жилья в размере 75,5 миллиона получили 335 человек. Сумма выплат составляла 8,7 тысяч рублей за квадратный метр, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области к лету 2025 года отремонтируют гидротехнические сооружения в Ишимском районе. Также в регионе с целью защиты от половодья планируют поднять на два метра уровень федеральной трассы Тюмень — Омск.
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