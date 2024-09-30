Тюменцам, пострадавшим от паводка, власти выплатили более 188 миллионов рублей

По данным информационного центра правительства Тюменской области, всего заявление на покупку, а также строительство новых домов подали более 70 жителей региона, пострадавших от паводка. Общая сумма выделенных им средств составила 113,3 миллиона рублей. В каждом случае она рассчитывалась в соответствии с площадью помещения и категорией получателя компенсации.