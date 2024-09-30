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Posted 30 сентября, 05:44

Published 30 сентября, 05:44

Modified 30 сентября, 05:46

Updated 30 сентября, 05:46

Тюменцам, пострадавшим от паводка, власти выплатили более 188 миллионов рублей

Тюменцам, пострадавшим от паводка, власти выплатили более 188 миллионов рублей

30 сентября 2024, 05:44
Фото: 1MI
Сюжет
Паводок в Тюменской области в 2024 году
Денежные средства получили жители региона, жилье которые было повреждено и уничтожено из-за большой воды. Всего в регионе от паводка пострадали 470 жилых домов, 79 домов были признаны непригодными для проживания.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, всего заявление на покупку, а также строительство новых домов подали более 70 жителей региона, пострадавших от паводка. Общая сумма выделенных им средств составила 113,3 миллиона рублей. В каждом случае она рассчитывалась в соответствии с площадью помещения и категорией получателя компенсации.

Материальную помощь на ремонт жилья в размере 75,5 миллиона получили 335 человек. Сумма выплат составляла 8,7 тысяч рублей за квадратный метр, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области к лету 2025 года отремонтируют гидротехнические сооружения в Ишимском районе. Также в регионе с целью защиты от половодья планируют поднять на два метра уровень федеральной трассы Тюмень — Омск.

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