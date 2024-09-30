В сети появилось видео смертельного ДТП в центре Тюмени

Posted 30 сентября, 05:10
Published 30 сентября, 05:10
Modified 30 сентября, 05:12
Updated 30 сентября, 05:12
На кадрах видно, что водитель LADA, при совершении обгона на большой скорости, не справился с управлением транспортного средства и врезался в дорожное ограждение.
От удара автомобиль смяло, словно консервную банку.
От полученных травм водитель, 19-летний тюменец, и пассажир отечественной легковушки скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Большие Ярки нетрезвый водитель насмерть сбил 49-летнего пешехода. Трагедия произошла в минувшие выходные.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Полозова Алена Викторовна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84