nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 05:10

Published 30 сентября, 05:10

Modified 30 сентября, 05:12

Updated 30 сентября, 05:12

В сети появилось видео смертельного ДТП в центре Тюмени

В сети появилось видео смертельного ДТП в центре Тюмени

30 сентября 2024, 05:10
Фото: ГАИ ТО
Сюжет
ДТП
Момент смертельной аварии, произошедшей в воскресенье около 10 часов вечера на улице 50 лет ВЛКСМ, попал на видеокамеру регистратора.

На кадрах видно, что водитель LADA, при совершении обгона на большой скорости, не справился с управлением транспортного средства и врезался в дорожное ограждение.

Видео: Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС.

От удара автомобиль смяло, словно консервную банку.

Видео: ЧС Тюмень.

От полученных травм водитель, 19-летний тюменец, и пассажир отечественной легковушки скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

21-летний вратарь ФК «Тюмень» погиб в зоне СВО
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Большие Ярки нетрезвый водитель насмерть сбил 49-летнего пешехода. Трагедия произошла в минувшие выходные.

Читайте также:
Опять аншлаг? Как прошел в Тюмени второй концерт SHAMANМать погибшего участника СВО избили в ТюмениВ Тюмени возникли сложности с ремонтом китайских авто
#Валентина Бурнашева#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика