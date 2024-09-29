В тюменском селе насмерть сбили пешехода. Водитель авто был пьян

Posted 29 сентября, 15:39
Published 29 сентября, 15:39
Modified 29 сентября, 15:41
Updated 29 сентября, 15:41
По предварительным данным селянин передвигался по проезжей части дороги. От полученных травм тюменец скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
Как сообщили в Госавтоинспекции, 33-летний водитель LADA находился в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 1,17 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу днем на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла массовая авария — в Нефтеюганском районе столкнулись FAW, Peugeot и Mazda. В результате ДТП погиб 52-летний водитель Peugeot .
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