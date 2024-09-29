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Posted 29 сентября, 15:39

Published 29 сентября, 15:39

Modified 29 сентября, 15:41

Updated 29 сентября, 15:41

В тюменском селе пьяный водитель насмерть сбил пешехода

В тюменском селе насмерть сбили пешехода. Водитель авто был пьян

29 сентября 2024, 15:39
Фото: ГАИ ТО

В тюменском селе пьяный водитель насмерть сбил пешехода

Сюжет
ДТП
Трагедия произошла в субботу, 28 сентября, в двенадцатом часу ночи в селе Большие Ярки. Под колеса автомобиля LADA попал 49-летний мужчина.

По предварительным данным селянин передвигался по проезжей части дороги. От полученных травм тюменец скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 33-летний водитель LADA находился в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 1,17 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в субботу днем на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла массовая авария — в Нефтеюганском районе столкнулись FAW, Peugeot и Mazda. В результате ДТП погиб 52-летний водитель Peugeot .

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