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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 07:31

Власти Тюменской области рассказали о последствия паводка

Повторится ли паводок 2024 года? Тюменские власти озвучили прогноз

15 июля 2024, 07:29
Фото: 1MI

Власти Тюменской области рассказали о последствия паводка

К началу сентября в Тюменской области будут отремонтированы все дома, пострадавшие от паводка. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

 

По его словам, с начала паводка в регионе комиссиями в муниципалитетах были приняты порядка 20 тысяч заявлений. По всем поступившим обращениям производятся выплаты материальной помощи.

«Самое главное, что гибели людей допущено не было. Гражданам, у которых из-за большой воды пострадало имущество, производятся соответствующие выплаты, согласно утвержденному порядку правительством области. Сегодня наша задача — обеспечить достойные условия проживания людям к осенне-зимнему периоду», — отметил Чейметов.

По его словам, в общей сложности от паводка пострадало порядка 50 тысяч гектаров сельхозугодий. Около 40 тысяч гектаров из них — земли, на которых планировалась весенняя полевая кампания.

В общей сложности в регионе было недосеяно около 30 тысяч гектаров культур (по сравнению с уровнем 2023 года). Однако по мнению Чейметова, эта цифра не очень весомая, пишет 72.RU.

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«Осадки, которые прошли на территории, позволяют нам сказать, что в принципе прогнозы на урожай позитивные. Уверен, что мы с лихвой компенсируем те гектары, которые недосеяли, через увеличение урожайности сельскохозяйственных продуктов», — подчеркнул Чейметов.

И добавил, что в настоящее время власти региона уже начали подготовку к 2025 году — ведется разработка планов, мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду или паводку.

«Рассчитываем, что повторений такого уровня воды не будет. Но крайний раз это был 2017 год, сейчас 2024-й. Будем надеяться, что два раза снаряд в одну и ту же не попадет точку. Но готовимся в любом случае по полной программе», — отметил Владимир Чейметов.

Ранее «Наш Город» писал, что уровень федеральной трассы Тюмень — Омсск в Абатском районе планируют поднять на два метра. Данная мера необходима позволит защитить автодорогу от большой воды в период паводков.

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