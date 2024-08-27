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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Тюмени появилось нелегальное такси для мигрантов

Бомбилы только для своих. В Тюмени появилось нелегальное такси для мигрантов

27 августа 2024, 12:41
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени появилось нелегальное такси для мигрантов

В Тюмени появилось нелегальное такси только для мигрантов. Гости из ближнего зарубежья, которым нельзя находиться на территории РФ, решили организовать свою систему перевозок.

Информацию передает портал URA.RU со ссылкой на анонимного источника. Он сообщил, что в городе налажен закрытый чат в Телеграме, где мигранты обсуждают заказы, назначают время поездки и забирают клиентов.

При этом цены в таком чате на поездку как по городу, так и по области, существенно ниже. В среднем один маршрут по городу обойдется в 200-300 рублей. Но вот попасть в эту неофициальную службу такси русским или не-мигрантам нельзя.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени уже этой осенью подорожает поездка в такси.

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#Александр Смирнов#Такси#Служба такси
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