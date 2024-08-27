Бомбилы только для своих. В Тюмени появилось нелегальное такси для мигрантов

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Информацию передает портал URA.RU со ссылкой на анонимного источника. Он сообщил, что в городе налажен закрытый чат в Телеграме, где мигранты обсуждают заказы, назначают время поездки и забирают клиентов.
При этом цены в таком чате на поездку как по городу, так и по области, существенно ниже. В среднем один маршрут по городу обойдется в 200-300 рублей. Но вот попасть в эту неофициальную службу такси русским или не-мигрантам нельзя.