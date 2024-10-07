Кончил для 16+. Как звездам разрешают петь про «это» для тюменских подростков?

В Тюмени множество концертных площадок разных форматов и размеров. А потому в городе достаточно часто проводят концерты популярных исполнителей. Материалы одних попадают и под ограничение в 12+, а другие сразу устанавливают метку в 18+, обозначая, что концерт будет проводиться не для детей и подростков. Однако есть и возможность поставить ограничение 16+, его многие считают достаточно хитрым, так как им могут пользоваться артисты, выступающие с материалом, подразумевающим более высокое ограничение, но некоторые хитрости помогают снизить возрастной ценз.

Так, например, некоторые убирают мат из музыкальных композиций, не проговаривая на сцене то, что есть в оригинальной песне. Таким же образом из спорных композиций убирают упоминания алкогольных напитков, запрещенных веществ и прочего, не предназначенного для умов несовершеннолетних. Но слушателям организаторы обычно не запрещают пропевать то, что они слышали в первоначальной версии песни, а потому из песни слова по сути и не выкидываются, их пропивают слушатели.