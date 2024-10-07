Кончил для 16+. Как звездам разрешают петь про «это» для тюменских подростков?

Posted 7 октября, 07:00
Published 7 октября, 07:00
Modified 7 октября, 07:02
Updated 7 октября, 07:02
В Тюмени множество концертных площадок разных форматов и размеров. А потому в городе достаточно часто проводят концерты популярных исполнителей. Материалы одних попадают и под ограничение в 12+, а другие сразу устанавливают метку в 18+, обозначая, что концерт будет проводиться не для детей и подростков. Однако есть и возможность поставить ограничение 16+, его многие считают достаточно хитрым, так как им могут пользоваться артисты, выступающие с материалом, подразумевающим более высокое ограничение, но некоторые хитрости помогают снизить возрастной ценз.
Так, например, некоторые убирают мат из музыкальных композиций, не проговаривая на сцене то, что есть в оригинальной песне. Таким же образом из спорных композиций убирают упоминания алкогольных напитков, запрещенных веществ и прочего, не предназначенного для умов несовершеннолетних. Но слушателям организаторы обычно не запрещают пропевать то, что они слышали в первоначальной версии песни, а потому из песни слова по сути и не выкидываются, их пропивают слушатели.
Отчасти из-за этого тюменский родительский комитет в прошлом году выступал за отмену или же поднятие возрастного ценза на концерт тоболячки Дарьи Зотеевой, выступающей под псевдонимом INSTASAMKA. В итоге концерт был перенесен на следующий год, организаторы о причинах официально не сообщили.
Важно отметить, что наказание за нецензурную брань на концерте и прочие проявления, разрешаемые лишь с возрастной категорией 18+, не так сурово. Куда опаснее последующая возможная «отмена». Но мат — не главная проблема артистов. В Тюмени уже ожидают двух «интересных» исполнителей, в песнях которых открыто говорится об интимной связи и употреблении запрещенных веществ.
25 октября в Тюмени выступит интернет-звезда Анна Енина, выступающая под псевдонимом Enina. Девушка стала популярной в интернете после ряда видео о феминизме, многие из которых вызывали неоднозначную реакцию общественности. Позже она запустила свое шоу «Грязь», в рамках которого она беседует с треш-блогерами, которые известны благодаря жутким вещам — поеданию бургеров с семенной жидкостью, оформлением маникюра из каловых масс или публичным обнажением.
Параллельно девушка развивает музыкальную карьеру, она известна своими композициями «Кончил», «Уберсекс», «Прыгаю» и другими. Мы собрали для вас отрывки из самых популярных песен Анны Ениной в так называемой «клин-версии», здесь уже нет мата и прямого упоминания интимного контакта.
В некоторых регионах на девушку уже пожаловались общественники. Проверить творчество исполнительницы просила и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Однако ее концертное путешествие по стране продолжается.
Но стоит отметить, что на первые концерты билеты продавались с цензом в 12+, накануне концерта в Волгограде стало известно, что его подняли до 16+, из-за чего не все купившие билеты смогли попасть на концерт.
В своем телеграм-канале Анна Енина заявила, что всем, кто не попал в зал, деньги вернут. Со слезами на глазах исполнительница говорила о том, что организаторам пришлось провести лингвистическую экспертизу, которая обязала поставить более высокое ограничение.
«Чтобы получить ценз 12+, нужно петь очень детские песенки, без отношений, без практически любовных линий, без каких-то подтекстов. И мы не подходим под 12+, у нас есть 16+. К сожалению, узнала я об этом в день проведения концерта.», — заявила исполнительница.
Изначально и в Тюмени указывалось возрастное ограничение в 12+, однако позже его изменили на 16+. Притом тюменский юрист Григорий Ковалев говорит о том, что, возможно, стоит провести еще одну экспертизу, так как творчество девушки скорее подходит для отметки в 18+.
«У нас существует ФЗ „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“, в котором указано, что несовершеннолетним не допускается трансляция информации порнографического характера. Даже в этих „чистых версиях“ достаточно открыто говорят о половом акте. А в одной из композиций артистка говорит о действиях сексуального характера применительно к девушке, что точно требует проверки.», — рассказал «Нашему городу» юрист после ознакомления с творчеством Анны Ениной.
Выступает за повышение ценза на концерты исполнительницы и детский психолог Наталья Наумова. В беседе с «Нашим городом» она отметила, что в некоторых случаях снижение ценза путем исключения мата допустимо, однако в творчестве этой девушки провокационной можно считать всю композицию.
«Чтобы не обидеть Анну Енину, укажу, что и песни авторов-мужчин с таким явным сексуальным подтекстом не стоит транслировать с дисклеймером ниже 18+. Здесь творчество явно сексуализировано, и исключение нескольких слов на смысл и посыл особо не влияет. Я выступаю против запрета чего-то для молодежи, но вместе с тем и за соблюдение законов, а потому здесь, по моему мнению, напрашивается 18+, это не та музыка, что будет полезна подросткам. О вариации с 12+ я вообще молчу, это какой-то кошмар.», — высказалась специалист.
«Наш город» также направил запрос в тюменский родительский комитет, чтобы узнать, как они отреагируют на визит исполнительницы с ограничением 16+.
17 ноября в тюмени приедет рок-группа «Три дня дождя». Солист группы, кстати, долгое время находился в конфликте с Анной Ениной, также не так давно он завершил лечение в реабилитационном центре, где лечился от наркотической и алкогольной зависимостей. Ранее на одном из сольных концертов он признавался в том, что выходил на концерт в состоянии наркотического опьянения.
В его раннем творчестве также фигурировали строки «Я глотаю алкоголь — ты любишь вещества», «ты пудрила ночью нос, но наступил отходос», «твои подруги долбят зачастую амфетос, ты с этими подругами словила передоз» и другие. Сейчас билеты на концерт группы в Тюмени продаются с возрастным ограничением в 16+.
«Закон также запрещает упоминать на концертах алкоголь, наркотики, если это не порицается и не говорится о тяжелых последствиях. Здесь тоже есть повод для разбора установленного ограничения. К тому же у артиста уже были скандальные инциденты», — говорит юрист Ковалев.
Детский психолог Наумова в этом случае говорит о том, что исполнитель мог бы говорить с молодежью о вреде наркотиков, на своем примере показывая, к каким тяжелым последствиям это может привести и как хороша трезвая жизнь.
«В этом ключе кумир молодежи может выступать вполне. Но в его песнях, опять же, не должны упоминаться вещества. Если он со сцены говорит о том, что молодежи не стоит и пробовать наркотики и он вызывает у них доверие, то 16+ вполне допустимо. Но здесь тоже очень много „если“, а потому нужно смотреть, как эти концерты проходят», — говорит психолог.
Важно понимать, что изначально, как объясняет тюменский юрист Антон Хавралев, ограничение для концертов организаторы выставляют самостоятельно. Однако общественность и правоохранители имеют право высказать несогласие. Для того чтобы объективно оценить допустимость выступления перед аудиторией несовершеннолетних, необходимо проведение психолого-лингвистической экспертизы.
«Мы тут можем бесконечно говорить о том, что нам что-то показалось „слишком“. Но всё решается экспертизой, и, может быть, проверять стоит не концертную программу, а творчество в целом. Тогда многие артисты перейдут в разряд 18+, и вопросов не будет», — пояснил специалист.
Хаврелев также говорит о том, что ограничения необходимы для того, чтобы соблюдалось действующее законодательство и на детей и подростков, которые могут быть легко внушаемы, не оказывалось пагубное воздействие.
Однако при ограничении в 18+ многие артисты могут лишиться значительной части своей аудитории, во всяком случае, на концертах. Так, концерт Анны Ениной в Волгограде закончился печалью для фанатов, которым еще нет 16-ти лет. А значит, среди аудитории исполнительницы есть и совсем юные представители. И сейчас в сообществе «Вконтакте», где собираются тюменцы, которые планируют посетить концерт Анны Ениной, есть ребята, которым еще нет и 16-ти лет.
Как говорит психолог Павел Шадрин, сейчас многим артистам не хватает честности перед собой и своей аудиторией. Творчество многих завязано на вещах с пометкой 18+, а потому следует устанавливать и соответствующее ограничение.
«Я уверен, что исполнители прекрасно понимают, что их основная аудитория — подростки. При подъеме ценза многие попросту могут не собрать зал. Но так работает естественный отбор. Группа „Ленинград“, например, сразу ставит 18+ и спокойно выступает. Нужно здраво себя оценивать, а не пытаться „подрезать“ музыку под 16+», — считает специалист.
Однако пока многие артисты планируют выступать в Тюмени для аудитории 16+, пользуясь возможностью «запикать», «замьютить» или иначе скрыть что-то запрещенное для подростков в своих песнях. И будто бы не так важно, что слушатели всё скрытое будут кричать во весь голос.
Ранее «Наш город» рассказывал о самых интересных октябрьских концертах в Тюмени и о райдерах артистов.