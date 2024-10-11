Снег не поможет! Уровень воды в Туре стремится к историческому минимуму

Ровно месяц назад уровень воды в Туре составлял хотя бы 16 сантиметров над нулем поста. Сейчас он, по наблюдениям гидрографа Валерия Зарубы, упал почти до -50 сантиметров. Эти данные с разницей в 5 сантиметров подтверждают и в в Тюменском ЦГМС, как передает показатели ведомства URA.RU, уровень воды равняется -45 сантиметрам. Напомним, что в прошлом году Тура опустилось до минимального исторического значения в -95 сантиметров.