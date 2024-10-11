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Posted 11 октября, 06:51

Published 11 октября, 06:51

Modified 11 октября, 06:53

Updated 11 октября, 06:53

Уровень воды в Туре приближается к историческому минимуму.

Снег не поможет! Уровень воды в Туре стремится к историческому минимуму

11 октября 2024, 06:51
Фото: cam72.su
Уровень воды в Туре приближается к историческому минимуму.

Уровень воды в Туре приближается к историческому минимуму

Сюжет
Тура
Абсолютный минимум Туры был достигнут в прошлом году составил -95 сантиметров, уже сейчас показатель постепенно приближается к этому значению — до его достижения осталось полметра. При этом выпадающие осадки не особо помогают реке набирать объемы.

Ровно месяц назад уровень воды в Туре составлял хотя бы 16 сантиметров над нулем поста. Сейчас он, по наблюдениям гидрографа Валерия Зарубы, упал почти до -50 сантиметров. Эти данные с разницей в 5 сантиметров подтверждают и в в Тюменском ЦГМС, как передает показатели ведомства URA.RU, уровень воды равняется -45 сантиметрам. Напомним, что в прошлом году Тура опустилось до минимального исторического значения в -95 сантиметров.

Видео: nashgorod.ru. Динамика изменений уровня воды в Туре.

Как говорит Заруба, сейчас на фоне климатических изменений, темпы снижения уровня воды замедлились, однако и выпадающие осадки существенно не помогают реке набрать объемы.

«Конечно, в питании реки преимущественное значение имеют талые воды, снеговые. Однако осенью подъема воды точно ждать не стоит, эти воды напитывают реку весной, в период таянья снегов», — объяснил специалист.

Отметим, что средний показатель для Туры на середину октября составляет 40-50 сантиметров со знаком плюс. Текущее состояние реки специалист считает неблагоприятным.

Тюменские власти не нашли желающих следить за уровнем воды в Туре
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в одной из тюменских рек местный рыбак поймал одну из самых крупных рыб, водящихся в этом водоеме — налима.

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