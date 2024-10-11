Снег не поможет! Уровень воды в Туре стремится к историческому минимуму

Posted 11 октября, 06:51
Published 11 октября, 06:51
Modified 11 октября, 06:53
Updated 11 октября, 06:53
Ровно месяц назад уровень воды в Туре составлял хотя бы 16 сантиметров над нулем поста. Сейчас он, по наблюдениям гидрографа Валерия Зарубы, упал почти до -50 сантиметров. Эти данные с разницей в 5 сантиметров подтверждают и в в Тюменском ЦГМС, как передает показатели ведомства URA.RU, уровень воды равняется -45 сантиметрам. Напомним, что в прошлом году Тура опустилось до минимального исторического значения в -95 сантиметров.
Как говорит Заруба, сейчас на фоне климатических изменений, темпы снижения уровня воды замедлились, однако и выпадающие осадки существенно не помогают реке набрать объемы.
«Конечно, в питании реки преимущественное значение имеют талые воды, снеговые. Однако осенью подъема воды точно ждать не стоит, эти воды напитывают реку весной, в период таянья снегов», — объяснил специалист.
Отметим, что средний показатель для Туры на середину октября составляет 40-50 сантиметров со знаком плюс. Текущее состояние реки специалист считает неблагоприятным.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в одной из тюменских рек местный рыбак поймал одну из самых крупных рыб, водящихся в этом водоеме — налима.