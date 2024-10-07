Крупный улов. В Тюмени рыбак поймал огромного налима. Фото

Posted 7 октября, 11:15
Published 7 октября, 11:15
Modified 7 октября, 11:48
Updated 7 октября, 11:48
Как сообщает рыбак, и даже демонстрирует на фото, рыба достаточно крупная. В длину — почти как полноценный спиннинг, а весом около 15 килограмм.
Поймали рыбу при этом в реке Пышма, там такие особи обитают довольно часто. И это при том, что в среднем весит рыба в среднем 20-25 килограмм, но иногда встречаются очень крупные особи, такое же бывает и с сомами, но их вес может уходить даже за 80 килограмм.