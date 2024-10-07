Крупный улов. В Тюмени рыбак поймал огромного налима. Фото

Поймали рыбу при этом в реке Пышма, там такие особи обитают довольно часто. И это при том, что в среднем весит рыба в среднем 20-25 килограмм, но иногда встречаются очень крупные особи, такое же бывает и с сомами, но их вес может уходить даже за 80 килограмм.