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Posted 7 октября, 11:15

Published 7 октября, 11:15

Modified 7 октября, 11:48

Updated 7 октября, 11:48

В Тюмени рыбак поймал огромного налима

Крупный улов. В Тюмени рыбак поймал огромного налима. Фото

7 октября 2024, 11:15
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени рыбак поймал огромного налима

Сюжет
Рыбалка
В одной из тюменских рек местный рыбак поймал одну из самых крупных рыб, водящихся в этом водоеме — налима.

Как сообщает рыбак, и даже демонстрирует на фото, рыба достаточно крупная. В длину — почти как полноценный спиннинг, а весом около 15 килограмм.

Поймали рыбу при этом в реке Пышма, там такие особи обитают довольно часто. И это при том, что в среднем весит рыба в среднем 20-25 килограмм, но иногда встречаются очень крупные особи, такое же бывает и с сомами, но их вес может уходить даже за 80 килограмм.

Фото: Илья Сковородин
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Ранее сообщалось о том, что в тюменской Туре рыбаки поймали гигантскую золотую щуку.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Рыбалка
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