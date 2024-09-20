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Posted 20 сентября, 06:47

Published 20 сентября, 06:47

Modified 20 сентября, 07:32

Updated 20 сентября, 07:32

Тюменская Тура продолжает катастрофически мелеть

Сама справится? Тюменская Тура продолжает катастрофически мелеть

20 сентября 2024, 06:47
Фото: 1MI
Тюменская Тура продолжает катастрофически мелеть

Тюменская Тура продолжает катастрофически мелеть

Сюжет
Тура
Уровень воды в тюменской Туре почти на метр отклоняется от нормы. Пока одни уповают на то, что реку спесет следующий год, который может стать многоводным, другие требуют принять меры, чтобы не допустить катастрофы.

Еще 11 сентября уровень воды в Туре достигал 16-ти сантиметров над нулем гидропоста, однако за 5 дней он опустился до -16 сантиметров. Ежедневно река мелеет от 3 до 11 сантиметров. Сейчас уровень воды, предположительно, составляет уже около -30 сантиметров.

«В прошлом году уровень обмеления был чуть более критичным, осенью был достигнут рекордный показатель. Тогда на 20 сентября был зафиксирован уровень воды в -49 сантиметров. Сейчас разница невелика. А потому не исключено, что осенью, когда закономерно объемы воды уходят, уровень реки приблизится к прошлогоднему рекорду в -95 сантиметров», — сообщил «Нашему городу» гидролог Сергей Демченко.
Состояние Туры на 20 сентября 2024 года.Состояние Туры на 20 сентября 2024 года.
Состояние Туры на 20 сентября 2024 года.. Фото: Скриншот cam72.su
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Специалист говорит о том, что сейчас Тура переживает маловодный период. Однако есть прогнозы, сигнализирующие о том, что следующие два года станут многоводными и река восполнит часть утраченных объемов. Притом, по словам Демченко, это не отменяет необходимость принятия мер по улучшению состояния Туры.

О том, что реке нужна помощь, говорит и председатель комитета облдумы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева. Она отмечает, что пока меры принимаются точечно, но при наличии возможностей стоит проводить более комплексную работу.

Сейчас Туру планируют включить в федеральный проект «Вода России», в частности для того, чтобы расчистить водную артерию, так как она уже признана «грязной». Загрязненность, по словам специалистов, также сказывается на уровне воды.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что 51-летний житель Бердюжского района отправился на рыбалка на озеро Пеганово 18 сентября и пропал. Через день его тело было извлечено из воды.

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