Сама справится? Тюменская Тура продолжает катастрофически мелеть

Posted 20 сентября, 06:47
Published 20 сентября, 06:47
Modified 20 сентября, 07:32
Updated 20 сентября, 07:32
Еще 11 сентября уровень воды в Туре достигал 16-ти сантиметров над нулем гидропоста, однако за 5 дней он опустился до -16 сантиметров. Ежедневно река мелеет от 3 до 11 сантиметров. Сейчас уровень воды, предположительно, составляет уже около -30 сантиметров.
«В прошлом году уровень обмеления был чуть более критичным, осенью был достигнут рекордный показатель. Тогда на 20 сентября был зафиксирован уровень воды в -49 сантиметров. Сейчас разница невелика. А потому не исключено, что осенью, когда закономерно объемы воды уходят, уровень реки приблизится к прошлогоднему рекорду в -95 сантиметров», — сообщил «Нашему городу» гидролог Сергей Демченко.
Специалист говорит о том, что сейчас Тура переживает маловодный период. Однако есть прогнозы, сигнализирующие о том, что следующие два года станут многоводными и река восполнит часть утраченных объемов. Притом, по словам Демченко, это не отменяет необходимость принятия мер по улучшению состояния Туры.
О том, что реке нужна помощь, говорит и председатель комитета облдумы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева. Она отмечает, что пока меры принимаются точечно, но при наличии возможностей стоит проводить более комплексную работу.
Сейчас Туру планируют включить в федеральный проект «Вода России», в частности для того, чтобы расчистить водную артерию, так как она уже признана «грязной». Загрязненность, по словам специалистов, также сказывается на уровне воды.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 51-летний житель Бердюжского района отправился на рыбалка на озеро Пеганово 18 сентября и пропал. Через день его тело было извлечено из воды.