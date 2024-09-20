Сама справится? Тюменская Тура продолжает катастрофически мелеть

Специалист говорит о том, что сейчас Тура переживает маловодный период. Однако есть прогнозы, сигнализирующие о том, что следующие два года станут многоводными и река восполнит часть утраченных объемов. Притом, по словам Демченко, это не отменяет необходимость принятия мер по улучшению состояния Туры.